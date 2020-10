Wereldwijde terugroepactie: Polestar 2 kan ineens stilvallen

Na berichten in de media heeft Polestar bevestigd dat er een softwarefout zit in de aansturing van de batterij. In zeldzame gevallen kan dat leiden tot het plotseling stilvallen van de auto (sturen en remmen kan nog wel), die daarna niet meer is op te starten. Voor zover bekend is dat in Zweden een paar keer gebeurd.

Polestar 2 naar de garage voor update

En dus start Polestar een terugroepactie. Alle tot nu toe uitgeleverde Polestar 2's moeten naar de garage voor een update (de fiks kan kennelijk niet 'over the air' gebeuren). Dat zijn er wereldwijd zo'n 2200. Noorwegen en Zweden waren de eerste landen waar de Tesla Model 3-concurrent op de markt kwam, daarna was het de beurt aan onder meer Duitsland en Nederland.

Vergelijking met Tesla Model 3

De Polestar 2 is er voor een vanafprijs van 59.800 euro. Daarmee is hij iets duurder dan de Tesla Model 3 Long Range, die voor 58.980 euro in de prijslijst staat. De Polestar 2 heeft een vermogen van 408 pk en een batterij van 78 kWh, waarmee hij maximaal 470 kilometer ver komt. Zijn Amerikaanse concurrent is minder sterk (351 pk), heeft een iets kleinere batterij (75 kWh), maar haalt op papier een bereik van 560 kilometer.