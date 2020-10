Deze mysterieuze Lamborghini is niet geschikt voor de herfst

Het bouwen van volledig dakloze modellen is een bescheiden trend onder sportwagenbouwers. In de afgelopen twee jaar hebben we de Aston Martin V12 Speedster gezien, de McLaren Elva en de Ferrari Monza SP1 en SP2. En nu komt Lamborghini eveneens met iets soortgelijks. Over de auto zelf is nog weinig bekend, maar we gaan er vanuit dat hij in een uiterst beperkte oplage op de markt komt.

Let op: snelle, open machine

De Lambo draagt dezelfde soort camouflage als het prototype van de Lamborghini Essenza SCV12. Op de flanken staat 'Attenzione Macchina Veloce Aperta', wat zoiets betekent als 'Let op: snelle, open machine'. Zoals het een Lamborghini betaamt, heeft de dakloze supersportwagen een V12-motor achterin, met waarschijnlijk rond de 800 pk.

Niet de eerste dakloze Lambo

Het is niet de eerste keer dat een Lamborghini een volledig open auto bouwt. In 2005 werd de Lamborghini Concept S onthuld; een Lamborghini Gallardo met slechts een piepklein voorruitje. Het prototype werd in 2015 geveild bij RM Sotheby's. Drie jaar eerder kregen we op de Autosalon van Genève de Lamborghini Aventador J te zien. Het enige exemplaar werd voor bijna 2,5 miljoen euro aan een onbekende klant verkocht.