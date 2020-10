Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 40

+ Top - Waarom Citroën even met een Koreaanse ontwerper moet bellen

Voilà, de schetsen van het Citroën DS E Hommage project, gemaakt door de Zuid-Koreaanse ontwerper Sang Won Lee. Wat ons betreft mag Citroën hem best even bellen of een appje sturen. Dit is een elektrische auto die de tongen en emoties losmaakt! Mooie concurrent voor de elektrische Polestar 2!

+ Top - Nieuwe BMW 4-serie Cabrio is zowaar elegant

Dat de nieuwe BMW 4-serie Cabrio een fraai gelijnde auto is, heeft met één ding te maken. BMW is eindelijk van het stalen klapdak afgestapt en heeft gekozen voor een mooie softtop. En wonder boven wonder, die dikke nieren staan de 4-serie Cabrio helemaal zo slecht nog niet.

+ Top - Audi A3 Sportback plug-in hybride komt bijna 70 kilometer ver

De gemiddelde woon-werkafstand in Nederland ligt rond de 20 kilometer. Dus kun je met een volgeladen Audi A3 Sportback 40 TFSI e prima op elektrokracht heen en weer. Want de 204 pk sterke plug-in hybride heeft een elektrische actieradius van maximaal 67 kilometer.

- Flop - Is dit een Corvette? Nee, dit is een kopieer-Chinees

Dit is de gloednieuwe Songsan SS Dolphin; een plug-in hybride met een 1,5-liter benzinemotortje. Het model is een schaamteloze kopie van een eerste generatie Chevrolet Corvette, maar daar zijn de makers kennelijk trots op. De website van Songsan Motors staat vol met foto's van Johnny Depp, Brad Pitt, Tom Cruise en George Clooney achter het stuur van echte Corvette's.

- Flop - Betekent thuiswerken het einde van de leaseauto?

Thuiswerken is een blijvertje. Ook na de coronacrisis verwacht het grootste deel van de werknemers niet meer vijf dagen in de week naar kantoor te hoeven. Zakelijke rijders vrezen daardoor voor hun leaseauto. De Vereniging Zakelijke Rijders verwacht namelijk dat straks de privéauto gebruikt moet worden voor de zakelijke kilometers. En dat is financieel niet gunstig.

- Flop - Tesla Autopilot werkt maar matig, vindt Euro NCAP

Volledig zelfrijdende auto's? Oh joh, die heeft Tesla binnen een paar maanden, beweert topman Elon Musk. Maar daar geloven we echt helemaal niks van, want Tesla Autopilot - de elektronische rijhulp met de misleidende naam - scoort niet al te best in de nieuwste test van de Europese veiligheidsorganisatie Euro NCAP.