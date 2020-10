Honda uit de Formule 1! Wat moet Max Verstappen nu?

In 2018 vierde Honda nog met veel bombarie zijn rentree in de Formule 1, en niet zonder succes. Team Red Bull behaalde vooral dankzij Max Verstappen diverse overwinningen en podiumplekken. Dit maakt de aftocht van Honda na het seizoen van 2021 des te verrassender.



In deze tijd ben je geneigd een verband te leggen met de wereldwijde coronacrisis. Net als de meeste andere sportevenementen moeten Formule 1-races het immers doen zonder of met heel weinig publiek, wat een forse tegenvaller betekent voor de inkomsten.

Formule 1 geen prioriteit meer voor Honda



Honda ontkent echter dat Covid 19 de reden is om de Formule 1 de rug toe te keren. Volgens Honda staat de auto-industrie voor de grootste verandering ooit. De Japanse fabrikant is ervan overtuigd dat we binnen afzienbare tijd afstappen van fossiele brandstoffen. Honda zelf wil voorop lopen in deze transformatie en vindt de activiteiten in de Formule 1 daar niet meer bij passen. Bovendien is het voor het hele bedrijf alle hens aan dek voor de elektrificatie. Onder dergelijke omstandigheden kan en wil het bedrijf simpelweg geen tijd en mankracht meer in de Formule 1 investeren. De topdivisie van de autosport is simpelweg geen prioriteit meer.



Max Verstappen naar Mercedes?



Hoewel Max Verstappen niet altijd even blij was met zijn Red Bull-auto, heeft hij zich ook herhaaldelijk positief uitgelaten over de professionaliteit en toewijding van Honda. En de laatste tijd ging het natuurlijk ook best goed met podiumplekken op onder meer Silverstone en Sochi. Aan de andere kant is Max in het geruchtencircuit herhaaldelijk in verband gebracht met het Formule 1-team van Mercedes. We kunnen ons voorstellen dat iemand met de winnaarsmentaliteit van Max Verstappen geen zin heeft om af te wachten welke motorenleverancier na 2021 wel met Red Bull in zee wil. Het is immers maar de vraag wanneer die de auto's helemaal op orde heeft. We denken dat een transfer naar Mercedes meer lonkt dan ooit. Tenzij dat merk om vergelijkbare redenen eenzelfde move maakt ... Wordt vervolgd!