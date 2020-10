Uit de cijfers van het CBS blijkt echter niet dat Nederlanders gemiddeld meer zijn gaan rijden. De stijging van het aantal kilometers (plus 0,7 procent ten opzichte van 2018) heeft vooral te maken met de uitbreiding van het wagenpark (plus 1,9 procent). Nederland telde vorig jaar ruim 9,5 miljoen personenauto's, wat bijna 180.000 meer is dan in het jaar ervoor. Gemiddeld werd in 2019 per auto dus minder gereden.

Elektrische auto's sterk in de lift

Het aantal kilometers dat werd afgelegd door volledig elektrische auto's groeide met maar liefst 121,9 procent. Dat is logische natuurlijk, want de EV-verkopen nemen ook hand over hand toe. De kilometers afgelegd door plug-in hybrides namen voor het tweede jaar op rij af. Er waren vorig jaar 108.600 elektrische auto's in Nederland en 106.500 plug-in hybrides. Samen waren ze goed voor 3,1 procent van alle kilometers (2018: 1,1 procent).

Aantal dieselkilometers daalt flink

En dat betekent dat elektrische / geëlektrificeerde auto's meer hebben gereden dan voertuigen op LPG (1,6 procent van de kilometers). Ze kunnen uiteraard niet tippen aan de benzineauto's en de diesels. Die legden in 2019 respectievelijk 84,2 miljard (plus 3,5 procent) en 32,2 miljard (min 6,8 procent) kilometer af.

Coronavirus: dit jaar vast geen record

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen we er vanuit gaan dat het kilometerrecord van 2019 dit jaar niet gaat sneuvelen. Het CBS becijferde in juli dat Nederlandse automobilisten nog nooit zo weinig brandstof hebben getankt als in april. In de afgelopen drie maanden werd vrij veel gereden - in juli zijn de coronamaatregelen versoepeld - maar nu thuiswerken weer de norm wordt, zal het ongetwijfeld rustiger worden op de weg.