De Audi A3 Sportback 40 TFSI e (waarom kunnen autonamen niet wat simpeler?) wordt aangedreven door een 1,4-liter benzinemotor en een elektromotor, die in de zestraps automaat is geïntegreerd. Het gecombineerde vermogen van de twee is 204 pk, met een maximumkoppel van 350 Nm. De standaardsprint van stilstand naar 100 km/h gaat in 7,6 seconden. Bij een topsnelheid van 227 km/h is de Audi A3 Sportback 40 TFSI e buiten adem.

Batterij in de wagenbodem ingebouwd

Zijn elektromotor wordt gevoed door een 13-kWh batterij, die in de bodem van de auto is ingebouwd en dus geen kofferruimte inneemt. Volgens Audi is een elektrische actieradius van 67 kilometer mogelijk. De topsnelheid in de elektrische modus is begrensd op 140 km/h. Op papier heeft de Audi A3 Sportback 40 TFSI e een brandstofverbruik van 1 op 66 (CO2-uitstoot tussen de 30 en 34 g/km), maar dat zouden wij met een gezonde korrel zout nemen.

Hybrid-modus met twee terugwinopties

Want de meeste gebruikers zullen de plug-in hybride in Hybrid-modus rijden, waarbij de elektromotor en verbrandingsmotor samenwerken. Als bestuurder kun je kiezen uit twee energieterugwinopties (prachtig Scrabble-woord). In Battery Hold houdt de Audi A3 Sportback 40 TFSI e het laadniveau van de batterij op hetzelfde peil. In Charge gaat er zo veel mogelijk energie naar de batterij. De meeste remacties worden uitgevoerd door de elektromotor, die dan kinetische energie omzet in elektriciteit voor de batterij.

Audi A3 Sportback plug-in hybride in december

Opladen van de A3 Sportback 40 TFSI e kan gewoon via het stopcontact (duurt dan 4 uur), maar natuurlijk ook bij openbare laadstations met een mode 3-laadkabel. Het laadproces is te starten en te monitoren via de myAudi-app. De nieuwe Audi A3 Sportback 40 TFSI e is vanaf half oktober te bestellen en wordt in december bij de dealer verwacht. Wat het model gaat kosten, wordt in de komende weken bekendgemaakt.