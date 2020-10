Nieuwe BMW 4-serie Cabrio is zowaar elegant

Maar goed, die discussie gaan we verder niet aan. We zijn blij verrast door de BMW 4-serie Cabrio, laten we het daarop houden. Hij maakt de 3-serie / 4-serie completer, maar nog zeker niet compleet. Na de BMW 3-serie en 3-serie Touring, 4-serie Coupé en M3 / M4 komen ook nog de 4-serie Gran Coupé (een wat sportiever gelijnde vierdeurs sedan) en de i4 (de 4-serie Gran Coupé, maar dan elektrisch).

Eindelijk weer een stoffen kap

Terug naar de BMW 4-serie Cabrio. Die gaat terug naar een stoffen cabriodak (de E46 had dat voor het laatst in 2006), wat ervoor zorgt dat de dakconstructie bijna de helft lichter is. Ook is het met een stoffen kap mogelijk om een fraaiere (lees: lagere) daklijn te creëren. Het dak is normaal gesproken in zwart uitgevoerd, maar kan ook met een zilvereffect worden besteld.

Een stuk meer bagageruimte

Een ander voordeel van een stoffen kap is dat die een stuk minder ruimte inneemt als hij is opgevouwen. Dat resulteert in een grotere kofferbak dan voorheen. Met het dak open is er 300 liter aan bagageruimte beschikbaar (80 liter meer dan bij het vorige model). Als de BMW 4-serie Cabrio dicht wordt gereden, is er 385 liter beschikbaar (15 liter meer).

Altijd warme lucht in je nek

Maar wij zouden gewoon open gaan rijden, want BMW heeft er alles aan gedaan om dat zo comfortabel mogelijk te maken, ook als de temperatuur buiten wat minder is. Er is een optioneel windscherm beschikbaar, en eveneens een zogeheten Air Collar in de hoofdsteunen, die onderweg warme lucht in je nek blaast. Automatische airconditioning met drie zones is standaard.

BMW 4-serie Cabrio in zes versies

BMW levert de nieuwe 4-serie Cabrio voorlopig in zes varianten. Er is een 420i (2,0-liter viercilinder met 184 pk), een 430i (2,0-liter viercilinder met 258 pk) en een M440i xDrive (3,0-liter zescilinder met 374 pk). Dieselmotoren zijn er ook: een 420d (2,0-liter viercilinder met 190 pk), 430d (3,0-liter zescilinder met 286 pk) en M440d xDrive (3,0-liter zescilinder met 340 pk).

Op termijn ook BMW M4 Cabrio

Alle versies hebben een achttraps automaat; alleen de x-Drive-modellen hebben vierwielaandrijving. Op termijn komt er ook nog een BMW M4 Cabrio met 480 pk of 510 pk (die laatste is de M4 Competition). De BMW 4-serie Cabrio komt in maart volgend jaar op de markt. Wat de open BMW gaat kosten, is nog niet bekend.