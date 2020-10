Waarom Citroën even met een Koreaanse ontwerper moet bellen

De Citroën ID/DS was in 1955 een regelrechte sensatie. Zijn combinatie van futuristisch design en baanbrekende techniek was nog nooit vertoond. Gedurende bijna 20 jaar bleef de Franse Godin in productie, tot ze halverwege de jaren 70 werd opgevolgd door de Citroën CX. De CX sprak echter nooit zo tot de verbeelding als zijn voorganger, die in 1999 op de derde plek eindigde bij de verkiezing van de 'Auto van de 20ste Eeuw'.

Moderne herinterpretaties Citroën DS



In de loop van de decennia hebben veel ontwerpers zich aan moderne herinterpretaties van de Citroën DS gewaagd. Tot productie kwam het echter nooit. Citroën zelf kwam niet verder dan een serie van DS-modellen die een ode heetten te zijn aan de aloude DS, en uiteindelijk werd zelfs het merk DS Automobiles opgericht. Maar de suv's met het DS-logo doen eigenlijk in niets denken aan de elegante 'Snoek' van destijds.

'Tijd om deze legende te laten herleven'



De in Californië gevestigde ontwerper Sang Won Lee doet met zijn Citroën DS E Hommage project een 21ste-eeuwse duit in het zakje. Hij vindt dat 'dit tijdperk van emotieloze elektrische suv's hét moment om de legende van de DS te laten herleven'. Bovendien is Lee van mening dat een moderne elektrische variant van de DS uitstekend past in Citroëns traditie van bijzonder design en eigenwijze techniek.



Herkenbaar design DS E



Het herkenbare silhouet van de klassieke Citroën DS is gemoderniseerd en heeft een aflopende daklijn gekregen, maar is nog altijd herkenbaar. De hoog geplaatste, ronde richtingaanwijzers aan de achterkant zien we terug in de vorm van ledlichten. Uiteraard laat Sang Won Lee ook de typische dubbele koplampen van de latere DS herleven met ledtechniek. De dichte neus zorgde bij de originele Citroën DS nog weleens voor koelproblemen, maar bij een elektrische Citroën DS is dat geen punt. De achterlichten zijn net als bij het oorspronkelijke ontwerp deels afgedekt en ook de C-stijlen zijn zeer herkenbaar. Wat ons betreft mag Citroën of DS Automobiles deze auto snel in productie nemen. We kijken al reikhalzend uit naar de eerste vergelijkende test met de Tesla Model 3 of Model S en de Polestar 2!