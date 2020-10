Veel luxe vind je niet in de nieuwe Dacia Sandero ... en dat is prima

Het zou kunnen dat je twee keer moet kijken om de verschillen met de vorige generatie Dacia Sandero te zien, want de nieuwste heeft een duidelijk evolutionair design. En toch ziet de hatchback er weer fris uit. De Dacia-ontwerpers hebben de lijnen van de Sandero iets afgerond, de voorruit iets vlakker gelegd, en Y-vormige dagrijverlichting gemonteerd. Volgens Dacia staat de nieuwe Sandero iets breder op zijn wielen (15 of 16 inch). Zoals voorheen is er ook weer een Stepway-variant leverbaar, met een hogere bodemspeling (plug 4 centimeter), dakdragers, en de nodige kunststof beschermranden rond de wielkasten en onder de bumpers.

Veel auto voor relatief weinig geld

Het unique selling point van Dacia is altijd geweest: veel auto voor relatief weinig geld. En dat lijkt ook nu weer op te gaan. De kersverse Sandero is ruim van binnen, met een 328 liter grote kofferbak en nog eens 21 liter aan opbergruimte in het interieur. Volgens Dacia is de beenruimte op de achterbank - die het merk de beste in de klasse noemt - met 4 centimeter toegenomen. De standaarduitrusting van de Sandero is redelijk: met een smartphonehouder, een boordcomputer en een multifunctioneel stuurwiel. Voor zaken als automatische airconditioning, parkeersensoren, een elektrische handrem en automatische ruitenwissers moet worden bijbetaald.

Keuze uit drie multimediasystemen

Op het gebied van multimedia biedt Dacia drie keuzes. Het basissysteem is Media Control. Dat omvat twee speakers, een display tussen de tellers in het instrumentarium en Bluetooth- en USB-verbinding. Daarboven staat Media Display, met een 8-inch scherm op de middenconsole, vier speakers, Android Auto (officieel niet beschikbaar in Nederland) en Apple CarPlay. Het duurste multimediasysteem is Media Nav, dat zes speakers telt en ook navigatie heeft. Uiteraard is de Dacia Sandero voorzien van allerlei moderne veiligheidssystemen. Er is onder meer een stabiliteitsprogramma (ESP) aan boord, Emergency Brake Assist, en Blind Spot Warning.

Dacia Sandero ook als bi-fuel

De motoren dan. Dat zijn er twee: een 1,0-liter driecilinder turbomotor met 90 pk en 100 pk. Die laatste loopt ook op LPG en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De driepitter met 90 pk kan ook worden besteld met een CVT-automaat. Een stop/start-systeem is standaard. Een (plug-in) hybride of volledig elektrische Dacia hoef je voorlopig niet te verwachten. Die modellen zouden te duur worden voor een 'budgetmerk' als Dacia. Hoeveel de nieuwe Dacia Sandero en Dacia Sandero Stepway gaan kosten, is nog niet bekend. De huidige is er vanaf 12.830 euro voor de TCe 100 Bi-Fuel.