Was de nieuwe Audi Q5 Sportback er nou al? Of niet?

We kunnen er uren over discussiëren: zijn coupé-suv's nou een verrijking voor de autowereld, of niet? Als we naar de verkoopcijfers kijken, dan moeten we de vraag met 'ja' beantwoorden. Kennelijk zijn er meer dan genoeg kopers te vinden voor modellen als de BMW X6, Mercedes GLE Coupé en Audi Q5 Sportback, anders zouden fabrikanten ze niet maken. Maken ze het straatbeeld mooier? Ook daarover kun je twisten, maar wij zeggen volmondig 'nee'.

Audi Q5 met vlakkere daklijn

En dan lijkt de Audi Q5 Sportback nog een redelijk subtiele creatie te zijn geworden. Het lijkt alsof de Audi designers een gewone Audi Q5 hebben gepakt en in Photoshop de daklijn aan de achterkant wat vlakker hebben getrokken. Niet lager, want de Q5 Sportback is even hoog als de Q5. Net als bij die laatste kun je bij de Q5 Sportback kiezen uit drie verschillende achterlichtdesigns. Een vierde design is alleen beschikbaar als de Dynamic-stand van het Audi Drive Select-systeem wordt ingeschakeld.

Lever je bagageruimte in?

De grote vraag bij de Audi Q5 Sportback is natuurlijk of je veel bagageruimte inlevert. En dat valt mee. De gewone Q5 komt tot 550 - 1550 liter. De schuinere achterzijde van de Q5 Sportback snoept daar respectievelijk 40 en 70 liter vanaf. Optioneel op de nieuwe suv is een verschuifbare bank, die in de voorste stand de kofferbak naar 570 liter oprekt. Een elektrisch bedienbare achterklep is standaard.

Audi Q5 Sportback alleen al plug-in

Audi haalt de Q5 Sportback in de eerste helft van 2021 naar Nederland, uitsluitend als plug-in hybride met 299 of 367 pk. Op termijn volgt de nóg sterkere Audi SQ5 Sportback. Wat de Q5 Sportback gaat kosten, is nog niet bekend. Dat geldt ook voor de reguliere Q5, die eind juni in opgefriste vorm werd gepresenteerd.