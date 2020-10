De Polestar 2 krijgt een vierdeurs coupé-broer: de Polestar Precept

Maar dat betekent niet dat wij dat niet vinden. Wat ons betreft is de Polestar Precept stilistisch gezien beter geslaagd dan de Polestar 2. De Precept heeft iets Tesla Model S-achtigs, maar dan met Porsche Taycan-trekjes. Daarover gesproken: we weten niet precies hoe groot de Polestar Precept is, maar zijn wielbasis van 3,1 meter is 20 centimeter groter dan die van de Taycan.

Polestar Precept vol gerecyclede materialen

Polestar riep andere fabrikanten op om open te zijn over de CO2-uitstoot van hun elektrische voertuigen (van productieproces tot transport en van gebruik door de klant tot sloop) en maakte de milieu-impact van de Polestar 2 bekend. Het merk wil zijn auto's zo duurzaam mogelijk produceren en heeft de Precept volgestopt met gerecyclede materialen uit petflessen, visnetten en kurk.

Precept-productie wordt volledig CO2-neutraal

Technische details over de Polestar Precept zijn nog niet bekend. De vierdeurs coupé - waarvan de ontwikkeling reeds is begonnen - zal worden gemaakt in een nieuwe fabriek in China. De bouw moet volledig CO2-neutraal gebeuren. Wanneer de Polestar Precept op de markt komt, is niet bekend.