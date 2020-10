Nieuwe, sportieve BMW 128ti heeft historisch verantwoorde naam

Zoals de naam van de BMW M135i xDrive al aangeeft: hij heeft vierwielaandrijving. En dat gaat niet op voor de nieuwe BMW 128ti. Die heeft in de basis dezelfde 2,0-liter viercilinder met turbo onder de kap, maar levert zijn 265 pk alleen aan de voorwielen af. Mede daardoor blijft de 128ti op de sprint naar 100 km/h meer dan een seconde achter op de M135i xDrive. Hij heeft 6,1 seconden nodig, tegenover 4,8 seconden voor zijn krachtigere broer.

BMW 128ti met sperdifferentieel op vooras

Maar de sprintcijfers vertellen niet het hele verhaal, aldus BMW. De 128ti heeft een uitgebreid testprogramma op de Nordschleife van de Nürburgring afgewerkt. Daar heeft niet alleen zijn motor zich bewezen, maar ook zijn met 10 mm verlaagde sportonderstel, directer afgestelde stuurinstallatie en potiger uitgevoerde remmen. De BMW 128ti wordt standaard geleverd met een achttraps transmissie met dubbele koppeling en een sperdifferentieel op de vooras. Hij is ongeveer 80 kilogram lichter dan de BMW M135i xDrive en kost 49.990 euro.

Ti-versies van BMW 'Neue Klasse'

De typeaanduiding 128ti heeft een historisch tintje. In de jaren zestig introduceerde BMW snellere varianten van zijn 'Neue Klasse': de 1600, 1800, 2000 en 2002 ti. De 1800 ti was de eerste en had een door Alpina ontwikkelde carburateur, waardoor het vermogen op 110 pk kwam te liggen. Pas in de jaren negentig kwamen de letters ti terug, ditmaal op de BMW 3-serie Compact (E36). Na het verscheiden van de tweede generatie Compact (E46) in 2004 raakte de aanduiding in ongebruik.