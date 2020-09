Project Geländewagen - zoals deze Mercedes G-Klasse wordt genoemd - is een samenwerking tussen Mercedes-Benz en Virgil Abloh. Die 39-jarige Amerikaanse ontwerper is betrokken bij Louis Vuitton en oprichter van zijn eigen modemerk: Off-White. Een replica van de opgepimpte G-Klasse wordt volgende week geveild bij RM Sotheby's. De opbrengst gaat naar een goed doel dat de kunstsector ondersteunt.

Project Geländewagen is een racer

Volgens Gorden Wagener, designdirecteur bij Mercedes-Benz, is Project Geländewagen een "futuristische interpretatie van luxe en schoonheid". En dat is raar, want de door Abloh aangepakte G-klasse is een racewagen. Hij heeft geen richtingaanwijzers, geen spiegels en geen bumpers meer. Daarbij is de carrosserie verlaagd en verbreed om plaats te bieden aan een setje flinke slicks.

Gebaseerd op Mercedes-AMG G 63

Het interieur is net zo wit als de buitenkant (behalve de rolkooi, die in babyblauw is uitgevoerd). Alles behalve het noodzakelijke is eruit gesloopt. De bestuurder en passagier zitten op extreme racekuipstoelen. Mercedes meldt niet op welke G-klasse Project Geländewagen is gebaseerd, maar op de foto's kunnen we zien dat het om een AMG G 63 gaat, met 585 pk sterke 4,0-liter twinturbo V8 onder de vierkante motorkap.