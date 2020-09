Luie Porsche 718-rijder is sportievelingen te snel af

De topversies van de 718-modellen hebben allemaal een 4,0-liter zescilinder boxermotor zonder turbo. Dat zijn de 718 Cayman en Boxster GTS 4.0 met 400 pk en de 718 Spyder en 718 Cayman GT4 met 420 pk.



PDK met kortere hoogste versnelling



Tot voor kort waren deze snelle jongens alleen te koop met handgeschakelde zesbak, maar vanaf nu staan ze ook met optionele Porsche Doppel Kupplungs Getriebe in de prijslijst. Voor wie een onvoldoende voor Duits had: dat is een razendsnelle zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Van Porsche. Anders dan bij de nieuwe 911, ziet de keuzehendel er nog uit zoals je dat gewend bent. In de 911 (992) is het een minuscuul joystickje.



Je kunt alle schakelarbeid aan de elektronica overlaten, maar zelf flipperen behoort ook tot de mogelijkheden. Porsche heeft de PDK speciaal op de topversies van de 718 afgestemd, door de hoogste versnelling een iets kortere overbrenging te geven. Ook het mechanische sperdifferentieel is aangepast, wat een positief effect heeft op de dynamische eigenschappen en de tractie.

Snellere acceleratietijden met PDK



Ben je als fanatiek handwerker nog niet overtuigd? Misschien wel als we vertellen dat de PDK-versies van de dikste Porsches 718 een halve seconde sneller naar de 100 km/h sprinten. De 718 Spyder en 718 Cayman GT4 klaren het kunstje in 3,9 tellen. Vanuit stilstand naar 200 km/h kost nog maar 13,4 seconden (0,4 s sneller dan met handbak). In de GTS 4.0 nemen deze oefeningen 4,0 respectievelijk 13,7 seconden in beslag.

Groen, groener, groenst



Andere aanpassingen voor het nieuwe modeljaar aan de 718-reeks, zijn de vervanging van alcantara door ademende Race-Tex-stoffen en een aantal nieuwe carrosseriekleuren, waaronder het duizelingwekkend felle pythongroen.

Prijzen topmodellen Porsche 718 met PDK



Instappen in de 718 Cayman GTS 4.0 met PDK kan vanaf 121.700 euro. De 718 Boxster GTS 4.0 is exact 2000 euro duurder. Voor een Porsche 718 Spyder met PDK ben je minimaal 138.100 euro kwijt en de 718 Cayman GT4 PDK doet een aanslag van 141.000 euro op je spaarrekening.