ING: 2020 slechtste jaar voor autoverkoop sinds 1968

Het ING Economisch Bureau wijt de enorme teruggang in dit coronajaar niet alleen aan een sterk gedaald consumentenvertrouwen. Ook vertragingen van de leveringen als gevolg van stilgelegde fabrieken spelen een rol, evenals de forse daling van het aantal afgelegde leasekilometers. Omdat thuiswerkende leaserijders veel minder kilometers afleggen, hebben bedrijven lopende leasecontracten verlengd en blijven bestellingen van nieuwe leaseauto's uit.

Autoverkoop naar laagste punt sinds 1968



De ING verwacht al met al een verkoopdaling van zo'n 25 procent, wat zou neerkomen op een totaal van 340.000 nieuw verkochte personenauto's. Dat is het laagste punt sinds 1968. In 2019 gingen nog ruim 450.000 nieuwe auto's over de dealerdrempels.



Occasions in de lift



Ondanks alle corona-ellende, ziet de bank ook lichtpuntjes. Doordat auto's steeds langer meegaan, groeit het Nederlandse wagenpark. Dit zorgt er weer voor dat de onderhoudsbestedingen op peil blijven. Daarnaast gaat het sinds april juist weer goed met de occasionverkoop. Vanwege corona mijden veel reizigers het ov. Liever kopen ze een tweedehands auto om van A naar B te gaan. Omdat nog steeds veel mensen thuiswerken, valt het met de files momenteel mee, en ook dat is een factor die autorijden op dit moment aantrekkelijk maakt.

Bereikbare elektrische auto's steunen herstel



Voor 2021 voorziet ING een licht herstel van de nieuwverkopen, al worden zeker geen topresultaten verwacht. Rico Luman van het ING Economisch Bureau: “De verwachte hogere werkloosheid drukt het herstel. Ook speelt mee dat de afzet van nieuwe auto’s in Nederland voor meer dan 60 procent afhankelijk is van de zakelijke markt. Vaker thuiswerken is naar verwachting blijvend en werkgevers zullen daarop reageren.” Verder verwacht ING dat het toegenomen aantal betaalbare elektrische auto’s het herstel in 2021 zal ondersteunen. Daarin wordt de Volkswagen ID.3 een belangrijke rol toegedicht. Wij verwachten dat ook de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208 een flinke duit in het zakje zullen doen, evenals - wederom - de Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro.