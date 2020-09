Elektrische BMW i7 heeft weinig met de 7-serie te maken

De BMW 7-serie en i7 gaan in hetzelfde marktsegment opereren, maar hebben technisch gezien weinig met elkaar te maken. Zo staat de i7 op een heel nieuw platform, dat ook als basis dient voor de BMW iNext en i5. Als de i7 bij de dealers verschijnt, zal hij concurreren met de nieuwe Jaguar XJ - die ook volledig elektrisch wordt - en de Mercedes-Benz EQS.

Elektrische offensief van BMW

BMW pakte in 2013 een mooie voorsprong op elektrogebied met de i3, maar liet die vervolgens uit de Beierse handen glippen. Vanaf dit jaar vecht BMW echter terug. Dit jaar komt de elektrische X3 op de markt. En in 2021 en 2022 volgen de BMW i4, iNext, i7 en i5. Van een groot aantal BMW-modellen komt ook een plug-in hybridevariant.

Lagere positie van koplampen

Zoals op de foto's te zien is, heeft BMW de i7 nog dik ingepakt in camouflagemateriaal. Opvallend is de lagere positie van de koplampen. Over het formaat van de 'BMW-nieren' - dat bij de huidige 7-serie enorm is - valt nog weinig te zeggen. Er zit duidelijk een plastic front voor de echte neus geschroefd.

BMW i7 semi-autonoom

De BMW i7 op de spionageplaten is uitgevoerd met conventionele spiegels, maar op het plaatwerk schuin achter de voorwielen lijken ook camera's of sensoren te zitten (zie de uitstulping die op die plek zit). Mogelijk spelen die ook een rol in het semi-autonome systeem van de i7, dat weer een stukje geavanceerder zal zijn dan nu het geval is.