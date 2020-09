Niet-autoliefhebbers opgelet! De Dacia Logan en Sandero zijn nieuw

In zijn persbericht over de nieuwe Logan en Sandero doet Dacia een ronduit vreemde aanname. "Het dagelijkse koopgedrag van de consument verandert", schrijft de verantwoordelijke pr-persoon. "Een aankoop is vaak voor de langere termijn. […] De klant heeft simpelweg behoefte aan een beter product voor een goede prijs. Dacia speelt met de introductie van de nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Logan in op deze trend."

Trend? Welke trend? Het lijkt ons dat 'de klant' altijd al behoefte heeft gehad aan 'een beter product voor een goede prijs' en 'een aankoop' voor 'de langere termijn'. Maar goed, Dacia moet natuurlijk een haakje hebben om te schrijven dat de nieuwe Logan en Sandero nu nóg beter aan de wensen van de klant voldoen, dus vooruit ...

Dacia Sandero zevende in Europa

En dat doet vooral de Sandero goed, zo blijkt uit de verkoopcijfers. In 2019 stond de hatchback op de zevende plaats in de Europese verkooplijst, vlak achter de Peugeot 208 op zes en de Volkswagen Tiguan op vijf. Dacia zelf beweert dat de Sandero in Europa al sinds 2017 de meest verkochte auto aan particulieren is, maar waar ze die cijfers vandaan halen, is ons een raadsel.

Dacia Logan niet naar Nederland

Hoe dan ook, de Dacia Logan, Sandero en Sandero Stepway zijn nieuw. En daar moeten we het helaas bij laten, want Dacia vertelt verder niets over de modellen. Wat we al wel weten, is dat de Logan niet in Nederland op de markt zal komen. In ons land doen alleen de Dacia Duster en Sandero / Sandero Stepway het echt goed.

Y-vormige dagrijverlichting

Duidelijk is in ieder geval dat Dacia de Logan, Sandero en Sandero Stepway een wat afgeronder, bijna Renault-achtig uiterlijk heeft meegegeven (in bepaalde markten worden de Dacia-modellen ook als Renault geleverd). Dacia vindt zelf de Y-vormige dagrijverlichting erg opvallend, en ook het feit dat de wielen - en wij citeren - "perfect in de lijn van de auto liggen". Maar dat laatste lijkt ons nogal wiedes …