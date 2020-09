Toch nog een leuk klassiekerevenement, met een Spyker

Op 11 september stapt Jan-Peter Nijmeijers in Nijmegen in een 100 jaar oude Spyker C4, die bij zijn introductie in 1920 wel de Rolls-Royce van het Europese continent werd genoemd. Nijmeijers gaat een route rijden die 100 jaar geleden ook werd afgelegd. Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van hun producten te bewijzen, namen autofabrikanten begin vorige eeuw deel aan duurzaamheidsrally’s en langeafstandsritten.



In 1920 besloot Spyker om een recordpoging te doen in het ononderbroken afleggen van een afstand. Rolls-Royce bezat het record, met een afstand van 24.000 kilometer. Wij Nederlanders zouden de Britten wel even een lesje leren.



45 keer op en neer van Nijmegen naar Sittard



De Spyker C4 was in 1920 net geïntroduceerd. Voorzien van een 5,7-liter zescilinder Maybach-motor, ging Neêrlands trots de strijd aan. In 36 dagen legde de Spyker een afstand van 30.360 kilometer af. Dat was geen wereldreis, maar de afstand werd verreden over een vaste route tussen Nijmegen en Sittard. De Spyker C4 legde de afstand 45 keer af, de gemiddelde snelheid was 35 km/h. Maar het allermooiste was wel dat de Nederlanders de heren van Rolls-Royce daadwerkelijk van de troon stootten.



Eene verfrissching

Wie een van de chicste Nederlandse automobielen in het echt wil zien, kan zich op 11 september ergens langs de route verschansen. De Spyker C4 rijdt zoveel mogelijk de originele route, langs plaatsen als Plasmolen, Gennep, Arcen, Venlo, Reuver en Roermond. De finish is in Gennep, net als in 1920. Op een van de foto's zie je dat de chauffeurs in 1920 in Roermond 'eene verfrissching' kregen. Een nostalgisch begin van de week ...