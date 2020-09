Prijs Kia Picanto bekend: is dit de goedkoopste auto van Nederland?

Om je meteen uit de droom te helpen: de Kia Picanto is, ondanks zijn lage prijs, niet de goedkoopste auto. Dat is de driedeurs Peugeot 108, die 11.445 euro kost. De Peugeot 108 met vijf portieren kost 11.805 euro. Ook de Mitsubishi Space Star is met 11.990 euro goedkoper dan de Kia Picanto, net als de Renault Twingo (12.590 euro). De Volkswagen Up is duidelijk duurder, je betaalt 15.925 euro.



Picanto automaat

Voor het eerst is ook de kleinste motorvariant van de Kia Picanto leverbaar met een automaat (1.0 DPi, 67 pk), al gaat het om een gerobotiseerde versnellingsbak. De prijs van een Kia Picanto met automaat is 15.695 euro. Je betaalt dus 1000 euro extra ten opzichte van de versie met handbak. Er is ook een Kia Picanto met meer vermogen: de 1.0 T-GDI (100 pk). Deze kost minimaal 20.995 euro.



Kia Picanto prijs: krijg je waar voor je geld?

De Kia Picanto is in Nederland erg succesvol: hij staat zesde in de verkooplijsten van 2020. Hij wordt wel iets duurder: de oude Picanto kostte 14.395 euro (1.0 MPI, 67 pk). De nieuwe Picanto kost 14.695 euro, maar je krijgt dan wel een nieuwe motor met evenveel vermogen, die zuiniger is. Standaard heeft de Kia Picanto airco, cruisecontrol, digitale DAB+-radio, Bluetooth en elektrische ramen vóór. Bij de Peugeot 108 moet je voor airco de Active-versie kopen, die 14.300 euro kost. Daarmee is hij al bijna net zo duur als de Picanto. Een Renault Twingo met airco kost 13.890 euro (1.0 SCe Collection). De vernieuwde Kia Picanto staat eind september bij de dealer.