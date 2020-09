Wat wordt ook alweer bedoeld met een restomod? Dat is een klassieke auto waarvan het uiterlijk in grote lijnen ongemoeid is gelaten, maar waarvan de techniek op professionele wijze aan de moderne eisen en verwachtingen is aangepast. Wat ons betreft is Cyan Racing daarin uitstekend geslaagd met de Volvo P1800 Cyan.

Cyan Racing, bouwer van wereldkampioenen



Cyan Racing - voorheen bekend als Polestar - is sinds 1996 bezig met touringcar racing en heeft al drie wereldkampioenen afgeleverd. Tegenwoordig is Cyan de officiële racetak van Geely, het moederbedrijf van Volvo en het nieuwbakken automerk Polestar. Voorheen ging het bedrijf aan de slag met moderne Volvo's, maar nu ging er een rasechte klassieker onder het mes, een Volvo P1800 uit 1964.



Waarom deze Volvo P1800 restomod?



Volvo presenteerde de eerste P1800 in 1960. Dat was dus nog ruimschoots voordat de Jaguar E-Type (1962) en de Porsche 911 (1963) verschenen, om maar twee andere sportieve klassiekers uit die periode te noemen ... Dat de E-Type is gereïncarneerd als F-Type en de 911 still going strong is, inspireerde Cyan Racing tot het bouwen van deze restomod. "We wilden laten zien hoe onze raceversie van de P1800 eruit zou zien, als wij in de jaren 60 al actief waren geweest", aldus Christian Dahl van Cyan Racing.



Sportieve coupé met bedaagde techniek



Heel begrijpelijk, want Volvo zette de P1800 in de markt als een sportieve coupé. Alleen moest de auto die sportiviteit vooral van zijn uiterlijk hebben. Onderhuids was de P1800 niet fundamenteel anders dan de Volvo Amazon. Dat betekende dat er een zeer betrouwbare, maar nogal luie viercilinder onder de lange motorkap lag. En als je die in bochten al genoeg wist op te zwepen, tikte de starre achteras met vroegtijdig uitbreken op de vingers.

Eerste P1800's made in England



De eerste P1800's werden in Engeland bij het automerk Jensen in elkaar gezet. Deze vroege modellen zijn te herkennen aan de zogenaamde stierenhoorn-voorbumper. Al snel beoordeelde Volvo de kwaliteit van de auto's als onvoldoende. Om die reden werd de productie verplaatst naar Zweden, waarna de P1800 de toevoeging 'S' kreeg. In 1971 kreeg de P1800 gezelschap van de Volvo 1800 ES, een prachtige shooting brake. Vanwege het enorme glasoppervlak kreeg deze versie de bijnaam 'Sneeuwwitjes doodskist'.



Hoeveel vermogen heeft de P1800 Cyan?

Cyan racing lepelde een viercilinder turbomotor in de P1800, waarvan het vermogen is opgeschroefd tot 420 pk bij niet minder dan 7700 tpm. Het koppel bedraagt 455 Nm. Deze motor ligt ook in de S60 TC1-racewagen van Cyan Racing. In combinatie met een gewicht van 990 kilo (150 kg minder dan het origineel) zorgt de geblazen tweeliter in de P1800 voor serieuze prestaties. Het vraagt wel gevorderde stuurmanskunsten om de P1800 Cyan in de hand te houden, want ABS en ESP ontbreken. De oorspronkelijke versnellingsbak is vervangen door een moderne vijfbak. Uiteraard zijn ook de originele stalen wielen vervangen. De Cyan-editie van de P1800 staat op 18-inch aluminium met voorbanden in de maat 235/40 en achterbanden in 265/35. Rondom heeft de auto flinke remschijven met vier zuigers. Anders dan het origineel heeft de P1800 Cyan ook achter onafhankelijke wielophanging



Koolstofvezel en extra versterkt staal



De carrosserie van de P 1800 S is nog zeer herkenbaar, toch is er een hoop gebeurd om de auto geschikt te maken voor de enorm toegenomen prestaties. Zo is bijvoorbeeld de spoorbreedte fors toegenomen. Dahl: "We hebben de carrosseriestructuur aangepast, waarbij we veel gebruik hebben gemaakt van extra sterk staal en koolstofvezel."



Wil jij ook wel zo'n snelle straatracer laten maken van je eigen P 1800? Dan moet je maar even een mailtje sturen naar Cyan Racing. Die vertellen je graag wat er allemaal mogelijk is en wat het gaat kosten.