Nieuwe Hyundai Tucson krijgt scifi-neus

Op de officiële première van de nieuwe grote suv moeten we nog tot 15 september wachten. Wel heeft Hyundai al een paar plaagplaatjes vrijgegeven. Vooral de foto van de neus vinden we intrigerend. Die heft twee vijfdelige lampunits, die de auto een dreigend voorkomen geven. En dat terwijl je de lampen niet ziet wanneer ze uit zijn. Volgens Hyundai zijn ze dan 'onzichtbaar' in de grille opgenomen. Wij noemen dit spannend, de Zuid-Koreanen spreken over 'Parametrics Dynamics-design' en trekken parallellen met geslepen diamanten.



Het blijft trouwens niet bij een spannende neus. Ook en profil en van achteren ziet de nieuwe Tucson er veelbelovend uit. Het roostertje bij de C-stijl herkennen we van de Hyundai Kona, de doorlopende led-balk is momenteel ook bij de grote suv's van Audi erg in.



Geen ronde meters in Hyundai Tucson



De futuristische indruk die de nieuwe Tucson aan de buitenkant maakt, wordt binnenin consequent doorgezet. Het instrumentarium lijkt erg laag geplaatst, daarnaast zien we een 'zwevende' middenconsole - ooit bedacht door Volvo. Vertrouwde ronde meters zul je in de Tucson niet aantreffen. Wat je volgens Hyundai wél vindt in het zogenaamde Interspace-interieur, zijn 'sensuele vormen die de inzittenden omarmen' en een ware premiumsfeer. Tjonge. Wie wil dat nou niet? Alle gekheid op een stokje: we zijn benieuwd wat er in werkelijkheid van alle mystiek overblijft en hopen binnenkort live met de nieuwe Tucson kennis te maken. Dan horen we vast ook meer over de aandrijflijnen. We eten ons aantekenblok op als daar géén stekkerhybride bij zit. Verder durven we op voorhand te stellen dat de Audi Q5, BMW X3 en Mercedes GLC er een interessante concurrent bij krijgen.