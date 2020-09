Ja, de nieuwe Opel Mokka lust ook benzine en diesel

De nieuwe Opel Mokka is vanaf de basis gebouwd om als elektrische auto door het leven te gaan. Maar niet getreurd: Opel gaat hem ook leveren met verbrandingsmotoren. Die lusten niet alleen benzine, maar ook diesel. In Nederland is misschien niet zo veel vraag meer naar compacte dieselmodellen, maar in Frankrijk en Italië worden ze nog bij bosjes verkocht.

Welke motoren in nieuwe Opel Mokka?



Het motorenpalet van de nieuwe Opel Mokka begint met de bekende driecilinder 1,2-liter motor met 100 pk en 205 Nm. Hiermee is een honderdsprint van 11 seconden mogelijk en bedraagt de topsnelheid 182 km/h. De volgende stap is diezelfde driecilinder, maar dan met 130 pk en 230 Nm. Die accelereert bijna twee tellen sneller naar de 100 km/h (9,2 s) en met zijn top van 202 km/h kan hij zich op de autobahn bij de grote jongens melden.

Wie niet gevoelig is voor het gitzwarte imago dat de dieselmotor met zich meetorst, kan zich bij de Opel-dealer melden voor een Mokka 1.5 Diesel. Zijn viercilinder motor levert 110 pk en een koppel van 250 Nm.

Waaraan herken je de sportieve Mokka GS Line?



We zouden je ook graag een achtste weetje hebben bezorgd - over de prijzen van de nieuwe Opel Mokka. Helaas, die houdt de importeur nog even onder de pet. Daarvoor in de plaats een ander weetje: de nieuwe Mokka komt er ook als GS-line. Dit uitrustingspakket legt het accent op sportiviteit, tenminste, qua uiterlijk. Van meer pk's of newtonmeters is (nog) geen sprake. De GS-line wordt gekenmerkt door rode accenten voor de luchtinlaten, zwarte exterieurdetails en typeplaatjes, speciale stoelbekleding, rode accenten op het dashboard, zwarte lichtmetalen wielen en een tweekleurig dak.

De nieuwe Opel Mokka staat begin 2021 bij de dealer.