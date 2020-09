Nose-job doet Hyundai Kona goed

Wat we al dachten: de neus van de Kona is flink aangescherpt en oogt veel minder chaotisch dan voorheen. Onze hoop dat Hyundai de achterkant ook strak zou trekken, is helaas de bodem ingeslagen. Op de Kona-billen prijken nog steeds vier lichtunits, waarvan de onderste er zelfs nog wat drukker uitzien dan vóór de facelift. Hyundai kraait enthousiast dat ze 'de de unieke lichtsignatuur van de voorzijde weerspiegelen'. Dat je het even weet.

Middenconsole losgekoppeld



De grootste zichtbare wijziging in het interieur betreft de middenconsole en het aanraakscherm. Dat laatste is groter geworden, bovendien verhuisden de fysieke knoppen van de zijkanten naar de onderzijde. En als je goed kijkt, zie je dat de middenconsole aan de zijkanten is losgekoppeld van het dashboard.

Aandrijflijnen vernieuwde Hyundai Kona



Technisch is de mild-hybridtechniek van de 120 pk sterke eenliter turbomotor de belangrijkste wijziging. Die zorgt voor een lager verbruik, net als bij concernbroeder Kia Stonic. Dat is eigenlijk meteen de enige overeenkomst tussen de twee, want op onderstelgebied hebben deze Koreanen niets met elkaar gemeen. Dat komt omdat de Kona vanaf het begin geschikt is gemaakt voor een volledig elektrische aandrijflijn. Een slimme keus, zoals de verkoopcijfers van de Hyundai Kona Electric overduidelijk laten zien. Daarover gesproken: de vernieuwde elektrische Kona laat nog tot 2021 op zich wachten.



De Kona wordt ook weer geleverd als Hybrid. Deze heeft nog steeds een 1,6-liter GDI-benzinemotor en een 44 pk sterke elektromotor onder de kap, gekoppeld aan een 6-traps DCT-automaat met dubbele koppeling.

Sportieve Kona N Line



Om het succes van de Kona te handhaven, voegt Hyundai een sportief uitgevoerde N Line aan het gamma toe. De Kona N Line (rode auto op de foto's) herken je aan sportievere bumpers, een aangepaste diffuser achter en twee spannende eindpijpen van de uitlaat. Tweekleurige 18-inch lichtmetaal ontbreekt niet en de wielkastranden zijn meegespoten in de kleur van de carrosserie. Binnenin kan de koper kiezen uit stoffen, leren of suède stoelbekleding, voorzien van rode stiksels.



Om rijgeluiden, piepjes en kraakjes te elimineren, heeft Hyundai de carrosserie naar eigen zeggen op een aantal punten verfijnd en ook het onderstel en de besturing zijn fijngeslepen.



Upgrade veiligheidssystemen



Bij een facelift zijn wijzigingen aan de veiligheidssystemen onontkoombaar. Bij de vernieuwde Kona zien we die in de vorm van het nieuwe Leading Vehicle Departure Alert (LVDA). Dit systeem waarschuwt de bestuurder als deze niet snel genoeg reageert wanneer de voorligger in beweging komt. Ook nieuw is Lane Following Assist (LFA). Dit voert automatisch een stuurcorrectie uit om de bestuurder te helpen de auto in het midden van de rijstrook te houden. Andere elektronische waakhonden, waaronder de dodehoekdetectie zijn beter en gebruiksvriendelijker gemaakt. Dat laatste geldt ook voor het infotainment aan boord. Elke Kona is voortaan standaard uitgerust met Display Audio met nu een 8-inch display (was 7 inch) en DAB-radio. Dit systeem ondersteunt draadloos Android Auto en Apple CarPlay.



De vernieuwde Hyundai Kona en de Kona N Line zijn vanaf eind 2020 te koop. Begin 2021 volgt de Kona Hybrid en in de loop van 2021 is de Kona Electric aan de beurt.