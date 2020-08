Hoera, je hond kan nu ook mee in de Rolls-Royce Wraith

In de Silver Spectre Shooting Brake kan Fikkie - of Caesar - keurig in de kofferbak achterin. Zo beschadigt-ie niet alsnog de huiden van de koeien die hun leven speciaal voor Rolls-Royce in prikkeldraadvrije weiden hebben doorgebracht.



Vanaf de A-stijl nieuw



De Rolls-Royce Wraith is vanaf de A-stijl door Niels van Roij Design aangepakt, en dat is te zien. De shooting brake oogt absoluut niet als een coupé waaraan achteraf een stuk dak is vastgeplakt. Het is een fraai organisch geheel geworden.



Met de hand gebouwd



De auto is volledig met de hand gebouwd en uiteraard zijn de luxe en de uitstraling van het niveau dat hoort bij zijn edele roots. Het dak is vervaardigd van met koolstof vervaardigde kunststof, wat de designmogelijkheden vergrootte. Tegelijkertijd kon het gewicht binnen de beperken blijven.



Het ontwerp van de wulpse bilpartij wekt associaties met ontwerpen uit de jaren 50 en 60, maar gelukkig heeft Niels van Roij Design zich niet vergaloppeerd aan een overdosis chroom.

Silver Spectre Shooting Brake met 700 pk



Behalve een uniek design en een praktischer carrosserie, biedt de Silver Spectre Shooting Brake ook extra power. De 6,6 liter V12-motor met dubbele turbo is opgewaardeerd van 632 pk en 800 Nm naar 700 pk en 900 Nm. Baasjes die van vlot optrekken houden, adviseren we dan ook om Fikkie - of Caesar - stevig met een hondengordel in de bagageruimte vast te zetten.



Volledig naar wens



Niels van Roij Design gaat zeven exemplaren van de Silver Spectre Shooting Brake bouwen. Alle auto's kunnen helemaal naar wens van de klant worden aangekleed. Of het nu gaat om de kleuren van de lak en het interieur of het gebruik van speciale houtsoorten of borduursels met de naam van de eigenaar in de bekleding, het kan allemaal.