Opel Grandland-X krijgt Manta-neus

Inmiddels is de Opel Grandland X alweer drie jaar op de markt. En de autowereld is hard; die dicteert dat je op die leeftijd aan een facelift toe bent. Niet geheel verrassend wordt bij de opfrisbeurt vooral de neus aangepakt. Van voren gaat Opels grootste suv als twee druppels lijken op de nieuwe Opel Mokka, die voor begin 2021 op de rol staat. Het moet gezegd, de Vizor-grille staat ook de Grandland goed. Samen met de scherper getekende voorbumper levert het stoerder aanzicht op. Tegelijkertijd levert het een veel harmonieuzer geheel op met de strakke lijnen van de rest van de auto.

Voortaan kortweg 'Grandland'

Maar niet alleen met zijn nieuwe neus gaat de Grandland X zijn nieuwe broertje na-apen. Dat doet hij ook door zijn naam te wijzigen. Daarvan wordt de X bij het grofvuil gezet. Over een tijdje gaat-ie dus gewoon als 'Grandland' door het leven.



Hoe zit het met de techniek van de vernieuwde Grandland?



Traditiegetrouw zal ook de achterkant van de Grandland wel subtiel worden aangepast, maar we verwachten geen dramatische Veranderingen.Hetzelfde geldt voor de techniek. Eind 2018 heeft Opel het motorenaanbod van de Grandland X al op PSA-orde gebracht en de 224 en 300 pk sterke plug-in hybride varianten zijn pas sinds januari 2020 op de markt. We verwachten dat de vernieuwde Grandland X - of mogen we al Grandland zeggen? - in het voorjaar of de zomer van 2021 wordt voorgesteld. Daarvoor is de beurt aan de nieuwe Mokka om internationaal te shinen.