Volkswagen ID.3 actieradius: zo kom je 531 km ver

Felix Egolf - nee, die naam hebben wij niet verzonnen - is in Duitstalige landen een erkend vrek. Althans, als het om zo zuinig mogelijk rijden gaat. Zijn meest recente wapenfeit behaalde hij met een Volkswagen ID.3 met het middelste accupakket (58 kWh), waarvoor Volkswagen een WLTP-bereik van 420 kilometer opgeeft. Egolf wist hier dus 111 kilometer aan toe te voegen.

Hoe rijd je zo zuinig mogelijk met een ID.3?



Dat deed Egolf door te 'hypermilen', oftewel alles uit de kast te halen om zo zuinig mogelijk te rijden. “In de meest ideale situatie kunnen

we een derde van de totale afstand afleggen zonder de motor aan te spreken”, verklaarde Felix voor vertrek. Bij een elektrische auto betekent dit dat je de auto zoveel mogelijk laat uitrollen om energie terug te winnen (recuperatie). Bij het naderen van verkeerslichten en rotondes bijvoorbeeld. Voorzien van een slim navigatiesysteem weet de ID.3 zelf wanneer er een rotonde of snelheidsbeperking aan komt. Op die manier kan de auto zo nodig ook uit zichzelf afremmen.

Het door Egolf gekozen traject was voor een deel behoorlijk heuvelachtig. De extra energie die het kostte om omhoog te rijden, won hij voor een belangrijk deel terug door de auto heuvelafwaarts te laten 'zeilen'. Ook dat scheelde flink in het stroomverbruik.

Gemiddelde snelheid



Na 9,5 uur arriveerden Felix en zijn cameraman met bijbehorende apparatuur (in totaal goed voor 250 kilo) in Schaffhausen. Wacht even, dat betekent dus dat ze een gemiddelde snelheid van van zo'n 56 km/h hebben gehaald. Dat vinden we dan weer iets minder indrukwekkend.