Dit krijg je als je gamers een racewagen laat ontwerpen

De Team Fordzilla P1 is geïnspireerd op de Ford GT, maar dat is niet wat ons bezig houdt. Want kijk toch eens naar die gewelddadige achterkant! Alsof je een tosti-ijzer opent, maar in plaats van krokant brood en gesmolten kaas, vind je daar een opgesperde haaienbek. Bijt!

Team Fordzilla P1 in Forza Motorsport?



Wanneer kunnen we met de virtuele Team Fordzilla P1 racen? Ford zegt in onderhandeling te zijn met een bekende gamesontwikkelaar die de racewagen volgend jaar in zijn populaire racegame gaat opnemen. Dan denken wij meteen: Forza Motorsport. Want er is een nieuwe Forza Motorsport in de maak voor de Xbox Series X en Ford heeft vaker samengewerkt met die gamesstudio.

Ford werkt zelf ondertussen aan een schaalmodel op ware grootte. De fysieke Team Fordzilla P1 wordt gemaakt in Keulen en moet eind dit jaar klaar zijn. Amko Leenarts, geboren in Nederland en hoofdontwerper bij Ford Europa, vindt het een geweldig project waarbij de ontwerpers van Ford hun verbeeldingskracht de vrij loop lieten.

Wij van Wc-Eend

Wat we er wel bij willen vertellen is dat Team Fordzilla niet spontaan is opgericht door gamers, maar door Ford zelf. Dit hele project is dus een groot Ford-feestje. Het is alsof het poetsteam van Wc-Eend samen met de ontwerpers van Wc-Eend een virtuele race-Eend ontwerpen. Misschien in de vorm van een haai. Bijt!