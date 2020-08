Mazda MX-30 in de showroom: let op deze 3 aandachtspunten

1. Kun je leven met de kleine actieradius?

De Mazda MX-30 heeft een actieradius van ongeveer 200 kilometer. Is dat genoeg voor jou? Mazda kan wel roepen dat zo'n bereik ideaal is voor woon-werkverkeer, maar waarschijnlijk heb je grotere plannen met de auto. Of niet, want met een range van 200 kilometer is de rol van tweede auto hem op het lijf geschreven. Maar als dat je plan is, dan kun je ook zo’n schattige Honda E (review) kopen.

2. Hou je van kurk?

Kurk is best hip, toch? Net als deurbekleding van gerecyclede petflessen. De een vind het passen bij het milieuvriendelijke karakter van een elektrische auto, de ander wil stoere-mannen-materialen zoals geborsteld aluminium, carbon en notenhout. Aanschouw het interieur van de MX-30 en bepaal dit voor jezelf.

3. Is de Mazda MX-30 groot genoeg?

De achterportieren zijn smal en slaan andersom open. Dat is leuk, totdat je zelf plaats moet nemen op de achterbank. Daar is weinig ruimte. Misschien wel té weinig ruimte voor de beoogde kinderen of andere passagiers. Je kunt ook denken: ‘Ik zit lekker voorin, passagiers moeten niet zeuren’. Het schuif-/kanteldak van de topversie Luxury is vanwege de beperkte binnenruimte waarschijnlijk een afrader.

Tot slot

Vragen voor de Mazda-verkoper die wij ook kunnen beantwoorden: ja, je krijgt 4000 euro aankoopsubsidie voor de Mazda MX-30, maar dat bedrag moet je zelf aanvragen bij de overheid. En het geld krijg je pas volgend jaar, want voor nu is de subsidiepot leeg. En ja: de MX-30 schiet niet zo rap uit de startblokken als andere elektrische auto’s. Mazda wilde een EV bouwen die net zo rijdt als een ‘gewone’ Mazda.