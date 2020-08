Chevrolet C8 Corvette kampt met gevaarlijk ‘Tesla-achtig’ probleem

Tesla bouwt geweldige auto's met gekke euvels. Zoals die keer dat een Model 3 zijn achterbumper verloor omdat het regende. Of de Model Y die zand en gravel verzamelde in zijn wagenbodem. Oprecht grappig was de Tesla die werd afgeleverd met drie zwarte deurpanelen en een witte.

C8 Corvette: frunk waait open



Maar een frunk die tijdens het rijden open vliegt, is niet grappig. De bestuurder schrikt zich rot en ziet vervolgens de weg niet meer. Het overkomt eigenaren van de nieuwe Chevrolet C8 Corvette. Daarom is de uitlevering van de Amerikaanse sportwagen met middenmotor stopgezet. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Oorzaak 'flying frunk'

Wat is de oorzaak van het 'flying frunk'-probleem? GM, moederbedrijf van Chevrolet, werkt met de theorie dat bestuurders per ongeluk de ontgrendelknop op de contactsleutel indrukken als de auto stil staat. De Chevrolet C8 Corvette heeft weliswaar een waarschuwingssysteem dat hiervoor waakt en meldingen laat zien en horen, maar die worden blijkbaar genegeerd door de bestuurder in kwestie.

De Chevrolet C8 Corvette weet dus dat de frunk niet goed dicht zit en beperkt de topsnelheid tot … 82 mph of 132 km/h. En op zo'n relatief hoge snelheid kan de (per ongeluk) ontgrendelde frunk dus open waaien.

Oplossing in sofware-update

GM gaat de maximum snelheid met open frunk verlagen tot 26 mph of 42 km/h. Ook wordt de contactsleutel zo aangepast dat je de frunk niet zo maar opent. En de frunkknop bij het portier, moet je voortaan langer indrukken. De oplossing komt in de vorm van een software-update.