Jullie kopen steeds meer tweedehands elektrische auto's

Komt dat door de overheidssubsidie die ervoor beschikbaar is? Waarschijnlijk niet, want het potje met daarin 7,2 miljoen euro is nog steeds niet leeg (en dat terwijl de 10 miljoen euro voor nieuwe EV's al binnen acht dagen op was). Er komt simpelweg meer aanbod van gebruikte elektrische auto's die uit een leasecontract komen. In de eerste helft van 2018 verkochten autobedrijven 1358 volledig elektrische occasions, vorig jaar waren dat er 3749 en dit jaar dus 7303.

Renault Zoe is het populairst

De Renault Zoe is de populairste gebruikte EV, met 393 verkochte exemplaren (plus 49 procent). Op nummer twee en drie staan de Tesla Model S (375 stuks, min 2 procent) en BMW i3 (331 stuks, plus 85 procent). Opvallend is de auto op plaats negen: de elektrische Fiat 500. Daarvan werden 103 exemplaren verkocht. En dat terwijl het model nieuw nooit op de Europese markt is geleverd.

De volledige top 10

Ook plug-in hybrides in de lift

De verkopen van gebruikte plug-in hybrides groeien ook nog steeds. In de eerste helft van 2020 verkochten autobedrijven 10.391 van dergelijke occasions, wat 50 procent meer is dan in 2019. Daarmee verkochten zij meer gebruikte plug-in hybrides dan LPG-auto’s (die overigens ook zijn voorbijgestreefd door EV's).