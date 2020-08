De voordelen van een laadpaal thuis

MG en Renault ontzettend populair



Waar de elektrische auto met name onder zakelijke rijders natuurlijk al enorm populair was, begint het nu ook steeds meer grond te winnen onder particuliere rijders. Met name de, in China gemaakte, MG ZS EV en de Renault Zoe worden momenteel ontzettend veel verkocht onder particuliere rijders. Dat lijkt met name te komen doordat beide auto’s relatief goedkoop zijn, althans voor een elektrische auto, maar beide fabrikanten bovendien €4.000 extra korting geven bovenop de onlangs aangekondigde subsidie van €4.000 voor particulieren die elektrisch gaan rijden. Met een vanaf prijs van €30.985 maakt dat de MG ZS EVbehoorlijk goed betaalbaar, ervan uitgaande dat er nog €8.000 van afgaat.

Laadpaal niet alleen gemakkelijk, ook goedkoper

Een elektrische auto moet opgeladen worden met elektriciteit, dat is natuurlijk niets nieuws onder de zon. Hoewel je ervoor kunt kiezen om de auto enkel aan alleen op te laden bij een openbaar laadstation, is het natuurlijk veel gemakkelijker om dit thuis te doen. Wanneer je ’s avonds thuiskomt koppel je de auto aan het laadstation en de volgende morgen rijd je met een volle accu weer weg. Je hoeft niet te wachten bij een pompstation tot de auto (gedeeltelijk) opgeladen en hoeft bovendien geen speciale parkeerplaats met laadstation te zoeken.

Een laadpaal thuis installeren is behalve gemakkelijker bovendien goedkoper. Toegegeven, er is in eerste een investering nodig. Het laten installeren van een laadpaal kost normaliter tussen de €1500 en €2500, afhankelijk van welke paal je kiest, de capaciteit en andere factoren, zoals de staat van je meterkast en de af te leggen afstand tussen de meterkast en het laadstation. Die investering verdien je echter doorgaans binnen enkele jaren terug, terwijl de laadpaal heel wat jaren meekan en in principe onderhoudsvrij is.

Het openbaar laden van een elektrische auto is nog steeds behoorlijk ondoorzichtig. Nergens zie je, zoals je dat bij benzine of diesel tanken wel ziet, een prijs per kWh voordat je gaat laden. Je koppelt de auto aan de lader en vervolgens is het meestal afwachten wat het gaat kosten. Gemiddeld gezien betaal je in Nederland zo’n €0,45 per kWh, plus vaak een starttarief van enkele euro’s bij een openbaar laadstation. Laad je de auto echter thuis op, dan betaal je het energietarief van je energieaanbieder, voor particulieren zo’n €0,23 en daarmee dus slechts de helft. Zakelijk ben je helemaal goedkoper uit, gezien het gemiddelde zakelijke energietarief op zo’n €0,06 ligt. Heb je thuis of op de zaak zonnepanelen? Dan is een laadpaal helemaal interessant, zodat je de auto zo goed als gratis op kunt laden.

Alleen op eigen grond

Voordat je een laadpaal bij je thuis of op kantoor laat installeren is het belangrijk om te weten dat je enkel een laadpaal mag installeren op eigen grond. Heb je geen eigen grond, maar moet de laadpaal geïnstalleerd worden op grond van de gemeente, dan moet je die laadpaal ook bij de gemeente aanvragen. Die laadpaal zal echter in alle gevallen voor openbaar gebruik zijn en er zal dus ook een openbaar tarief gerekend worden.

Wordt de laadpaal geïnstalleerd bij je bedrijfspand, maar is deze niet altijd in gebruik? Dan kun je deze openbaar beschikbaar stellen. Elektrische rijders kunnen vervolgens bij jou opladen door hun laadpaas te scannen. Het tarief dat zij betalen bepaal je zelf, binnen bepaalde maatstaven natuurlijk. Dit maakt de laadpaal ook een interessant verdienmodel voor onder andere restaurants, supermarkten en bouwmarkten.