Hittegolf op komst! Toch staan 500.000 auto's nog op winterbanden

De BOVAG controleerde op 30 en 31 juli precies 1658 auto's in Breda, Roosendaal, Arnhem/Duiven, Amsterdam en Utrecht. Bij 5,3 procent bleken de winterbanden er nog onder te zitten. En dat zou betekenen dat van het totale wagenpark in Nederland (9 miljoen auto's) bijna 500.000 exemplaren nog met de 'verkeerde' banden rondrijden.

Winterbanden zijn van zachter rubber

Een winterband is te herkennen aan de vele kleine groefjes op het loopvlak. Op de wang van de band staat altijd de lettercode 'M+S' en vaak ook nog een sneeuwvloksymbooltje. Winterbanden zijn gemaakt van een zachter rubber. Ze zouden beter werken bij temperaturen onder de 7 graden, maar bewijzen hun nut pas echt bij sneeuw of gladheid.

Winterbanden slijten meer in de zomer

Het grote nadeel van op winterbanden rijden in de zomer, is dat het zachtere rubber door de hoge temperaturen hard slijt. Ook zou het zachtere rubber voor minder grip, een langere remweg en een hoger brandstofverbruik zorgen. Voor automobilisten die niet telkens willen wisselen zijn er all-seasonbanden.

Vooral oude, kleine auto's op winterbanden

Vorig jaar onderzocht de BOVAG ook het gebruik van winterbanden in de zomer. Toen reed 5,7 procent van de auto's nog op winterbanden. Gek genoeg in Amsterdam en Utrecht een stuk meer (7 procent) dan in Breda en Roosendaal (4 procent). Het lijkt overigens vooral een budgetkwestie te zijn, want volgens de BOVAG zijn het vooral oude, kleine auto's die nu nog op winterbanden rijden.