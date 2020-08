Zagato IsoRivolta GTZ: Mooi groen is niet lelijk

Iso was een Italiaanse fabrikant, die van 1953 tot 1974 bestond. Iso begon na de Tweede Wereldoorlog met de bouw van motorfietsen, maar ontwikkelde begin jaren vijftig een klein stadsautootje: de Iso Isetta. Van het kleine bolletje werden zo'n 20.000 stuks verkocht. De in licentie gebouwde BMW Isetta was een stuk succesvoller, met een verkoopteller die op meer dan 160.000 exemplaren bleef staan. Het bekendst is Iso waarschijnlijk om zijn sportwagens, waaronder de Grifo, Lele en Rivolta.

Hommage aan Iso Grifo A3C uit 1963

De Zagato IsoRivolta GTZ is een hommage aan de Iso Grifo A3C, een raceauto die in 1963 samen met Bizzarrini werd ontwikkeld. Hij heeft dezelfde langgerekte koets met vier ronde achterlichten en een kenmerkende grille met twee openingen. De oorspronkelijke Grifo A3C werd aangedreven door een 5,4-liter V8 van Chevrolet. De Zagato maakt gebruik van de 6,8-liter supercharged V8 van de Corvette Z06 (C7), wat betekent dat hij een vermogen van 659 pk heeft en 881 Nm koppel.

Slechts negentien stuks van IsoRivolta GTZ

Volgens Zagato heeft de IsoRivolta GTZ een carrosserie van koolstofvezel. Het is nog niet bekend of hij de handgeschakelde zevenbak of de achttraps automaat van de Corvette Z06 krijgt. Er worden slechts negentien exemplaren van de IsoRivolta GTZ geproduceerd, waarvan negen stuks al zijn verkocht. We moeten de sportwagen zien als de wederopstanding van het merk IsoRivolta, aldus Zagato, dus dat zou betekenen dat er meer modellen volgen.