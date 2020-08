Elon Musk: 'Komt 'gewone' pick-up als Tesla Cybertruck niet aanslaat'

Elon Musk was weer eens typisch Elon Musk in een interview met Automotive News. "We maken van [de Tesla Cybertruck] gewoon een typische Amerikaanse kontschopper", zei de Tesla-topman. "Het doel met deze pick-up truck is om zoveel mogelijk kont te schoppen. […] Hij kan een betere sportwagen zijn dan de Porsche 911, een betere truck dan de Ford F-150, en hij is gepantserd en ziet er futuristisch kick-ass uit. Dat is althans het doel, maar het kan ook finaal floppen."

Geen marktonderzoek gedaan

Over dat laatste maakt Musk zich echter geen zorgen. "Als blijkt dat niemand een raar uitziende pick-up wil kopen, dan bouwen we gewoon een normale truck. Geen probleem. Er zijn genoeg trucks die er allemaal een beetje hetzelfde uitzien; je ziet het verschil nauwelijks. Dus ja, we kunnen makkelijk een copycat-truck maken. Dat is de strategie waarop we zullen terugvallen." Tesla heeft naar eigen zeggen geen idee hoe de Cybertruck bij het koperspubliek gaat vallen, want het bedrijf heeft geen marktonderzoek gedaan, volgens Musk.

Perfect voor de Apocalyps?

En dan een uitspraak die nog nooit een algemeen directeur van een autofabrikant heeft gedaan. "[De Tesla Cybertruck] is waarschijnlijk erg handig als de Apocalyps uitbreekt. Dingen zijn momenteel vrij apocalyptisch. En ik zal je vertellen: de truck die je wilt hebben na de Apocalyps is de Tesla Cybertruck." Huh?! Wat?!