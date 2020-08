Duitse rechter: 'Bedienen Tesla-touchscreen onderweg is strafbaar'

Het dashboard van een Tesla heeft nauwelijks knoppen. Vrijwel alle functies van de auto worden aangestuurd via het grote touchscreen op de middenconsole. Zo was de Duitse Model 3-bestuurder even afgeleid doordat hij in het infotainmentsysteem van zijn Tesla de instellingen van de ruitenwissers probeerde te veranderen. Hij raakte van de weg, kwam tegen een boom tot stilstand, maar hield daar gelukkig geen verwondingen aan over.

Touchscreen is elektronisch apparaat

Een Duitse rechter oordeelde dat de man 200 euro boete moet betalen en een rijontzegging van een maand krijgt. "Het in een Tesla ingebouwde touchscreen is een elektronisch apparaat", aldus het vonnis. "Ook het instellen van een voor het functioneren van de auto noodzakelijke functie (in dit geval de intervalstand van de ruitenwissers) mag alleen als daarbij de blik van de bestuurder slechts voor korte tijd van de weg wordt gehaald." De man ging in hoger beroep tegen de uitspraak, maar dat is nu afgewezen.

Fysieke knoppen zijn soms beter

En wij denken dat de Duitse rechter gelijk heeft. Zoals wij in een eerder verhaal schreven: voor enkele cruciale functies moet je op het dashboard gewoon fysieke knoppen hebben. Die weet je blindelings te vinden en kun je bedienen zonder je blik van de weg te halen. Wij begrijpen dan ook niets van bijvoorbeeld de radiobediening in de nieuwe Volkswagen Golf. Als je het geluid harder of zachter wilt hebben, moet je je vinger over een aanraakgevoelige slider halen. Waarom in vredesnaam? Dat vergt veel te veel aandacht.

Gevolgen voor de auto-industrie

In die zin is de uitspraak van de Duitse rechter een ontzettend interessante. Dit kan grote gevolgen hebben voor de auto-industrie, want inmiddels zijn vrijwel alle auto's uitgerust met een touchscreen of twee. Ook is niet duidelijk wat dit voor gevolgen heeft voor Tesla-rijders in Duitsland. Want het bedienen van zo goed als alle functies in een Model 3, Model S, Model Y en Model X is nu dus potentieel strafbaar.