Frankrijk is het populairste vakantieland voor Nederlanders. Daarom werken er in de zomer wegenwachten in Frankrijk. Aangezien veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan, heeft de ANWB ervoor gekozen om niet 12 maar 6 wegenwachten in te zetten.

Top 5 pechgevallen voor de Wegenwacht

Deze zomer heeft de ANWB pakweg 160 autoreparaties uitgevoerd in Frankrijk. De top 5 pechgevallen waarvoor de Wegenwacht wordt ingeschakeld, ziet er zo uit:

Auto stottert of verliest vermogen Lampjes geven storingen aan Auto start niet Lekke band en geen reservewiel Lekke band en wel een reservewiel

Lekke band zelf vervangen?

Als je met een lekke band komt te staan en er ligt een reservewiel in de kofferbak, vermoedelijk met het juiste gereedschap erbij, en de Wegenwacht laat nog 2 uur op zich wachten, zou je de lekke band dan niet zelf verwisselen? Probeer het gewoon. Je weet niet hoe? Kijk een YouTube-filmpje!