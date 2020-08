Zo ziet een rijdende band er vanbinnen uit

En het antwoord is: een rijdende band ziet er vanbinnen een beetje uit als een slikkende anaconda. In deze video is bijvoorbeeld goed te zien waarom je altijd je banden goed op spanning moet hebben. Immers, één band draagt een vierde van het gewicht van de auto, wat al snel meer dan 250 kilo is.

Camera en lamp in de band

YouTuber Warped Perception had nog een oud setje banden onder zijn Mercedes E-klasse liggen en besloot daarom een kleine camera, een batterij en een lamp in de band (op de velg) te monteren. Op de resulterende beelden is goed te zien wat je van de buitenkant met het blote oog eigenlijk niet kunt waarnemen: het veren van het rubber.

Ronddraaiende rotzooi

Grappig om te zien is ook hoeveel rotzooi er in een band rondgegooid wordt. Kleine steentjes, stofdeeltjes … het draait allemaal als een razende door de luchtkamer als je onderweg bent. Warped Perception rijdt voor de eerste paar beelden vrij langzaam, maar als hij op het laatst wat meer gas geeft, zie je pas echt hoe gewelddadig het eraan toegaat in een band. En hoeveel zo'n ding te verduren krijgen onderweg.