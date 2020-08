Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 31

+ Top - Werkt Polestar aan een elektrische Volvo P1800?

Een oplettende Volvo-liefhebber keek raar op toen hij dit gecamoufleerde prototype tegenkwam. De auto - die werd gespot bij het Volvo-testcircuit in Göteborg - is duidelijk een klassieke Volvo P1800, maar dan met een paar wijzigingen. Het feit dat hij een Polestar-logootje in de grille heeft, doet vermoeden dat er een elektrische aandrijflijn onder de coupécarrosserie ligt.

+ Top - Donkervoort D8 GTO-JD70 nog exclusiever als Bare Naked Carbon Edition

De zeventigjarige Joop Donkervoort geeft zichzelf niet één, maar twee cadeautjes. De Donkervoort D8 GTO-JD70 - een wel heel extreme jubileumeditie - komt namelijk ook als Bare Naked Carbon Edition op de markt. Er worden niet meer dan zeventig stuks van de Donkervoort D8 GTO-JD70 gebouwd.

+ Top - Deze Bugatti Baby II kun jij wél betalen!

De Bugatti Baby II is een elektrisch schaalmodel van de Bugatti Type 35 uit 1924. Hij werd vorig jaar maart aangekondigd en was toen al gelijk uitverkocht. Door de coronacrisis heeft een aantal klanten zijn order echter geannuleerd, dus is er weer plek. Dus als u nog ergens 30.000 euro heeft liggen ...

- Flop - Vakantiegangers, bereid je voor op zwarte zaterdag

Coronacrisis of niet, dit weekend stappen veel Europeanen in de auto om op vakantie te gaan. De Franse politie gaat ervan uit dat zaterdag 1 augustus de eerste zwarte zaterdag van 2020 wordt, met mogelijk bijna 1000 kilometer aan file in Frankrijk. Lees hier de verwachtingen voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

- Flop - We kochten nog nooit zo weinig brandstof als in april

Deze had ook bij de tops kunnen staan, natuurlijk. Het is maar hoe je dit bekijkt. Gemiddeld tanken Nederlandse automobilisten per maand 1 miljard liter brandstof. Door de coronacrisis lag dat aantal in april op het laagste niveau sinds de cijfers worden bijgehouden: op 'slechts' 818 miljoen liter.

- Flop - Unieke Rolls-Royce Phantom Coupé is een lillikerd

Wat krijg je als je een Rolls-Royce Phantom Coupé kruist met een Porsche 718 Spyder en een Riva Aquarama? Deze unieke creatie, die waarschijnlijk bedoeld was voor het afgelastte Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Iemand heeft er vast miljoenen voor betaald. Onze vraag is vooral: waarom?