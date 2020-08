Volkswagen ID.3 voor maximaal 45.000 euro (want bijtelling en subsidie)

Met 45.000 euro als bovengrens, valt één van de drie versies van de Volkswagen ID.3 1st meteen af. Om precies te zijn de ‘1st Max’: de meest luxe uitvoering van 49.490 euro. Zeg maar dag tegen de 20-inch wielen, het head-up display met augmented reality, het panoramadak en de comfortabele ergo-active stoelen met lendensteun en massagefunctie.

Koop je deze versie toch, dan krijg je simpelweg geen aanschafsubsidie. Zakelijke rijders die per se in een Volkswagen ID.3 1st Max willen rijden, betalen 22 procent bijtelling over elke euro boven de 45 mille.



Voor 45 mille: Volkswagen ID.3 1st mét opties



De goedkoopste Volkswagen ID.3 1st heet gewoon ‘1st’ – zonder toevoeging. Hij kost 37.990 euro en de hoogtepunten zijn het standaard navigatiesysteem, adaptieve cruise control, 18-inch lichtmetaal, led-koplampen, parkeersensoren en stoelverwarming. Zeg dit lijstje hardop tijdens een verjaardag en je krijgt goedkeurende blikken van de aanwezige autoliefhebbers.

Met de 7000 euro die overblijft (45 minus 38 mille), kun je verschillende dingen doen:

de grijze unilak upgraden naar een mooie metaallak (wit, donkergrijs of turquoise: 795 euro)

een set zomer- of winterbanden bijbestellen in de maat 18, 19 of 20 inch (1934 tot 2634 euro)

opscheppen met dynamische knipperlichten in de buitenspiegels (281 euro)

een steunhaak laten inbouwen voor een fietsendrager (1195 euro)

Voor 45 mille: Volkswagen ID.3 1st Plus zonder opties

Je kunt ook voor 43.990 euro de ‘1st Plus’ bestellen. Dan moet je de optielijst grotendeels met rust laten, maar krijg je wel een completere standaarduitrusting. Luxezaken zoals 19-inch lichtmetaal, matrixkoplampen, keyless access, verwarmbare buitenspiegels en een achteruitrijcamera zijn bij de prijs inbegrepen.

Jammer dat je zoiets vanzelfsprekends als de achteruitrijcamera niet voor een kleine meerprijs kunt bijbestellen voor de goedkoopste uitvoering.

Een ander voordeel van de 1st Plus van 44 mille, is de kleur van het dashboard. In plaats van saai grijs, kun je kiezen voor grijs met wit, of grijs, wit en oranje. Wij zouden voor de vrolijkste versie gaan. En het kost niets extra. En wat doe je met die overgebleven 1000 euro? Upgraden naar metaallak voor 795 euro.

Volkswagen ID.3 1st: range van 300 tot 420 kilometer

Welke 1st-uitvoering van de Volkswagen ID.3 je ook kiest, ze hebben allemaal een 204 pk sterke elektromotor en een batterijcapaciteit van 58 kWh, goed voor een rijbereik van 300 tot 420 kilometer. Snelladen doet de elektrische gezinsauto met 100 kW en dus duurt een laadpauze ongeveer 30 minuten.