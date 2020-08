Coronaverlies: Renault heeft nog nooit zo diep in het rood gestaan

Renault Groupe beslaat de merken Renault, Alpina, Dacia en Avtovaz (Lada). In de eerste zes maanden van dit jaar hebben die vier merken 1,26 miljoen auto's verkocht. Dat is 34,9 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. De omzet daalde met 34,3 procent tot 18,4 miljard euro. Het verlies als gevolg van de coronacrisis schat Renault op zo'n 1,8 miljard euro. Dat het totale verlies uiteindelijk 7,3 miljard euro bedroeg, komt door een "negatieve bijdrage van 4,8 miljard euro van alliantiepartner Nissan", aldus Renault.

Begin 2021 presenteert Renault reorganisatieplan

De Franse fabrikant heeft sinds kort een nieuwe directeur: voormalig Seat-baas Luca de Meo. In een gesprek met investeerders kondigde hij aan dat hij begin 2021 een uitgebreid reorganisatieplan zal presenteren. Tot die tijd slaat Renault flink aan het bezuinigen. Dit jaar moet er voor 600 miljoen op kosten worden bespaard. Een lichtpuntje voor Renault zijn de autoverkopen, die sinds juni weer wat aantrekken.

Reorganisatie Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie

Eerder kondigde de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie een verregaande reorganisatie aan. De drie merken gaan nog nauwer samenwerken op het gebied van inkoop, ontwikkeling en productie, maar trekken zich op andere gebieden juist van elkaar terug. De Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie gaat een zogeheten leader-follower-plan gebruiken. Renault wordt de 'leider' in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Afrika, Nissan in China, Noord-Amerika en Japan, en Mitsubishi in Zuidoost Azië en Oceanië.

Renault voortrekkersrol op elektrisch gebied



Het leader-follower-plan heeft ook zijn weerslag op andere gebieden. Zo wordt Nissan verantwoordelijk voor het ontwikkelen van autonoom rijden, gaat Mitsubishi de leider worden op het gebied van PHEV-techniek en moet Renault een voortrekkersrol krijgen op het gebied van de elektrische architectuur voor de Alliantie. De nieuwe strategie wordt zelfs op modelniveau gevolgd. De Alliantie gaat werken met moedermodellen (de leader-auto) en zustermodellen. Zo wordt het moedermodel in het B-SUV-segment een Renault, waar dan ook een Nissan-variant van komt.



Schandaal rondom topman Carlos Ghosn



De toekomst van de Alliantie leek tot voor kort aan een zijden draadje te hangen. Tussen Renault en Nissan was de sfeer danig verziekt na de arrestatie van topman Carlos Ghosn in Japan. Hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken en werd maandenlang vastgehouden. Eind 2019 wist hij te ontsnappen naar Libanon.