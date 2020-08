Mercedes-Benz prijst hele zwik compacte plug-in hybrides

Even voor de volledigheid: Mercedes levert in het compactere segment nu dus de A 250 e, A 250 e Limousine, B 250 e, CLA 250 e Coupé, CLA 250 e Shooting Brake en GLA 250 e. Ze worden allemaal aangedreven door een viercilinder benzinemotor (160 pk en 230 Nm) en een elektromotor (102 pk en 330 Nm). En als je dat bij elkaar optelt, kom je kennelijk tot een systeemvermogen van 218 pk en 450 Nm koppel. Dat wordt via een achttraps automaat met dubbele koppeling naar de voorwielen gestuurd.

Elektrische actieradius van maximaal 70 kilometer

Alle bovengenoemde stekkerhybrides zijn uitgerust met een 15,6-kWh batterij, die goed is voor een elektrische actieradius van tussen de 60 en 70 kilometer (afhankelijk van het model). Opladen kan via een 7,4-kW AC-wallbox in 1 uur en 45 minuten. Als er met 24-kW DC wordt geladen, dan zit de batterij na 25 minuten weer voor 80 procent vol. Alle plug-in versies van de A-Klasse, B-Klasse, CLA en GLA mogen een aanhanger van 1600 kilo trekken.

Prijzen Mercedes B 250 e, CLA 250 e en GLA 250 e

De prijzen dan. Tussen de A 250 e en A 250 e Limousine zit een relatief klein prijsverschil. De eerste kost 44.465 euro, de tweede is er vanaf 45.046 euro. Wie liever de 'mpv' van het stel wil - de B-Klasse - is minstens 46.231 euro kwijt. En dan zijn er nog de CLA 250 e Coupé (een sedan, maar ach … marketingredenen) en CLA 250 e Shooting Brake, voor respectievelijk 49.045 en 50.327 euro. De Mercedes GLA 250 e kost net geen 2000 euro meer, met een vanafprijs van 52.062 euro.