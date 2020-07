Subsidie elektrische auto 2020: overheid moet de geldkraan opendraaien

Vanaf 1 juli 2020 gaf de overheid 4000 euro aanschafsubsidie op een elektrische auto, met een basisprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro. Die was bedoeld voor de particuliere autokoper. Een mooi bedrag, want daarmee werden sommige elektrische modellen ineens net zo duur als hun evenknieën op benzine. De prijs van een Opel Corsa-e (136 pk) was - met subsidie - ineens 26.499 euro. Dat is vergelijkbaar met de Corsa 1.2 Turbo (130 pk) op benzine, die 25.999 euro kost. Voeg daarbij dat stroom 'tanken' goedkoper is dan benzine tanken, dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen én dat de actieradius steeds groter wordt en ineens is een elektrische auto helemaal niet meer zo'n slecht idee.



Subsidie elektrische auto 2021

Geen wonder dat de Nederlandse koper wel oren had naar de subsidie. Alleen was het gereserveerde potje klein: 10 miljoen euro. Als je dat bedrag verdeelt in porties van 4000 euro, betekent dat er maar 2500 mensen profiteren van de subsidie. Een aantal van niks. Na een dag was de helft van de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's dan ook al leeg. En na drie dagen was het hele potje leeg. Dat wordt pas in 2021 weer aangevuld.Wie achter het net heeft gevist, kan zich wel vast aanmelden voor subsidie in 2021. In de pot zit 27,9 miljoen euro.

Tesla-subsidie

Vergeleken met het warme bad waarin de overheid de zakelijke rijder al vele jaren laat wentelen, komt de particuliere koper er bekaaid vanaf. De Tesla Model 3, profiteerde vorig jaar nog van 4 procent bijtelling. Bijna 30.000 leaserijders waren er als de kippen bij om er een te bestellen. Doorgaans zijn de Tesla-rijders mensen met een prima baan, die voor een verwaarloosbaar bedrag onbeperkt in hun leaseauto over de weg mogen rijden. Ze kiezen een Tesla omdat het ze geen cent kost, niet omdat ze het goedkope plastic dashboard zo mooi vinden of omdat ze zich zoveel zorgen maken over het klimaat.



In het verleden was de Mitsubishi Outlander om deze reden al een veel geziene auto op de Nederlandse snelwegen. De Schatkist liep honderden miljoenen mis door de calculerende bijteller. Die je overigens niets kwalijk kunt nemen: wie is er nou niet gevoelig voor belastingvoordeel?



Meer subsidie elektrische auto



Juist het al te ruimhartige bijtellingsbeleid voor (semi)-elektrische auto's, zorgde ervoor dat de overheid inmiddels iets beter op zijn geld let. Door schade en schande wijs geworden, wordt een 'hand aan de kraan'-principe gehanteerd: als een regeling te populair is, kan de overheid de subsidiekraan voortijdig dichtdraaien. Alleen was het subsidiepotje nu zo klein dat hij na één keer met de ogen knipperen al op was.

Als de overheid echt wil dat particuliere kopers elektrisch gaan rijden, zit er maar een ding op. Zet de kraan wagenwijd open.