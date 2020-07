ANWB: 'We moeten blijven thuiswerken, anders komen de files terug'

In de afgelopen periode hebben veel werkenden min of meer noodgedwongen thuisgewerkt. En het grootste deel is daar hartstikke positief over. De ANWB deed representatief onderzoek onder 2000 Nederlanders. Van hen wil 60 procent ook na de coronacrisis twee of meer dagen blijven thuiswerken. Slechts 21 procent wil weer iedere dag naar kantoor.

Verkeersintensiteit alweer op pre-coronaniveau

Dankzij het massale thuiswerken van de afgelopen tijd is het aantal files in de spits drastisch afgenomen, terwijl de verkeersintensiteit momenteel al weer op het niveau van voor de coronacrisis ligt. De ANWB wil daarom het positieve sentiment over thuiswerken benutten voor het terugdringen van de drukte in de spits.

Nú werken aan een thuiswerkbeleid

Werkgevers moeten nú gaan werken aan een thuiswerkbeleid voor na de coronacrisis, zegt de organisatie. Niet alleen om aan de wensen van de thuiswerkende medewerkers te voldoen, maar ook om files tijdens de spits te beperken en spitsdrukte in het openbaar vervoer weg te nemen. Mensen die geen alternatief hebben, kunnen zo comfortabel en zonder oponthoud reizen.

Onderzoek onder ANWB-medewerkers

De ANWB deed ook onderzoek onder 1200 eigen medewerkers. Zij zouden graag willen dat na de crisis twee of drie dagen thuiswerken de norm wordt. De uitkomsten van het onderzoek zegt de ANWB te hebben gebruikt voor een visie op thuiswerken, werken op kantoor en het mijden van de spits.