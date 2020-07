Hoe de Renault Mégane begon als snelle limousine

Sinds 2009 heeft onze landgenoot Laurens van den Acker de touwtjes stevig in handen op de ontwerpafdeling van Renault. Hij creëerde een herkenbare huisstijl voor het Franse merk en heeft menig opzienbarende conceptcar uit de hoge hoed getoverd. Zijn meest recente creatie is het studiemodel Morphoz.



Uitschuifbare auto



Dankzij een ingenieuze uitschuifbare constructie hebben de inzittenden van deze ruimtelijke elektrische reisauto óf veel, óf nog meer ruimte tot hun beschikking. Sommige stijlelementen van de Morphoz gaan we zeker terugzien, maar of die schuifconstructie het experimentele stadium ooit ontgroeit, is maar zeer de vraag.



Renault Mégane als megalomane conceptcar



Ook Van den Ackers voorganger Patrick Le Quément experimenteerde met een variabele binnenruimte. In zijn toen nieuwe rol bij Renault, ontwierp hij een hightech reislimousine met schuifconstructie. De megalomane conceptcar werd op de autosalon van Parijs in 1988 aan het publiek getoond, en kreeg een lekker bekkende naam die in 1995 terugkeerde op één van de populairste compacte middenklassers uit recente jaren: Mégane.

“De eerste Mégane was een limousine van het formaat BMW 7-serie”

Renault-ontwerper waant zich Zonnekoning



Bij de concept car sloeg de naam Mégane de spijker op de kop: de naar Renault-maatstaven enorme limousine stak qua formaat de BMW 7-serie (E32) naar de kroon. Ook de verwennerij aan boord was megalomaan: dankzij de wielbasis van 3,11 meter, kon iedereen languit de benen strekken en zich genoegzaam wentelen in de comfortabele captain's chairs. Met terugwerkende kracht kan worden vastgesteld, dat Patrick Le Quément met de Mégane al meteen zijn ware aard liet zien: hij waande zich de nieuwe Zonnekoning en met de Mégane conceptcar had hij een passend privé-rijtuig voor zichzelf gebouwd.

Nog meer bijzondere Renaults met gewone namen



Hoe het ook zij: de Mégane effende de weg naar een nieuwe vormtaal. Oubollige modellen als de 19, de 21 en de 25 waren verleden tijd, op de ontwerpafdeling van Renault werd rigoureus een nieuwe koers ingeslagen. Na de Mégane kwam Le Quément met tal van briljante conceptcars - waarvan diverse namen later terugkeerden op een productiemodel. Met studiemodellen als de Laguna (een tweezits roadster), de Scénic (een compacte mpv), de Modus (een lichte bedrijfswagen), de Initiale (luxe zakenauto), de Vel Satis (een grote tweedeurs coupé) en de Fluence (waaruit de mooie Laguna Coupé voortkwam) gaf Renault op het gebied van design weer de toon aan.

“

Camera’s in plaats van buitenspiegels, keyless entry en een navigatie­systeem met touchscreen waren in 1988 nog pure sciencefiction.”

Verschuifbare achterruit



De Mégane stond bol van de slimme vondsten. Le Quément speelde met de binnenruimte door de vierdeurs limousine te voorzien van een achterruit die 35 centimeter naar achteren te schuiven was. Op die manier veranderde de auto in een nóg ruimtelijkere fastback, waarbij de passagiers op de fauteuils ­achterin achterover leunend naar de wolkenhemel konden ­kijken. De schuifruit bemoeilijkte wel de toegang tot de kofferruimte, maar daar bedacht Le Quément ook een oplossing voor: attachékoffers konden worden opgeborgen in een grote schuiflade achterin.

Limousine met 250 pk sterke V6



Voor in de Mégane lag een tot 3 liter opgeboorde variant van de beproefde PRV-V6, die met behulp van een turbo was opgevoerd tot 250 pk - en enkele jaren later in de Alpine A610 Turbo terugkeerde. Aan de motor werd een automatische transmissie gekoppeld die eveneens handmatig te bedienen was. Pure sciencefiction in 1988, net zoals de vierwielbesturing, de camera’s die buitenspiegels overbodig maakten, keyless entry, een navigatie­systeem met touchscreen en een elektronisch gestuurd adaptief onderstel. Sommige van deze technieken raken nu pas ingeburgerd. Je kunt Patrick Le Quément van grootheidswaanzin betichten, maar een vooruitziende blik had hij beslist.