Rij-impressie: Mazda MX-30

Eenheidsworsten zijn er al genoeg. Vandaar dat we altijd blij zijn als Mazda met iets nieuws komt: zij doen het altijd nét even anders. Dat is ook weer zo bij de MX-30, het eerste volledig elektrische model.



Top 10: budgetonderdelen op dure sportwagens

Als je bij een sterrenrestaurant dineert, verwacht je geen frikandel speciaal tussen de gepocheerde kwarteleieren te vinden. Maar als je tonnen neertelt voor een supercar, moet je niet raar opkijken als je koplampen, spiegels of achterlichten uit de budgetbak tegenkomt.

Vergelijkende test: Suv’s met stekker

In een poging de CO2-uitstoot te verlagen, zijn automerken volop bezig met plug-in hybrides. De Volvo XC40 neemt het als Zweedse kaper op de kust op tegen een Frans-Duits duo: de Peugeot 3008 en de Opel Grandland X. Voordeel van een plug-in hybride: je kunt rijden als een coureur en hoeft toch nauwelijks te tanken.

Rij-impressie: Seat Leon Sportstourer

Als de Volkswagen Golf onderuitgezakt op de bank zit, rent de Seat Leon zich rot in de sportschool, zo is het beeld. De Spanjaard zou net iets losser in de heupen zijn dan zijn Duitse broertje. In werkelijkheid is het verschil nihil. Maar dat betekent niet dat deze nieuwe Leon Sportstourer geen verdraaid fijne auto is.

Vergelijkende test: compacte hatchbacks

De nieuwe Renault Clio is een van de beste auto’s in de compacte klasse en vormt een geduchte concurrent voor de onlangs gefacelifte Mazda 2. Maar de Japanner beschikt over iets wat de Fransman niet heeft: mild-hybridtechniek.

Rij-impressie: Rolls-Royce Cullinan Black Badge

De Rolls-Royce Cullinan is alles wat de Britten juist níet zijn: mateloos en schaamteloos. Voor een torenhoge prijs krijg je het hoogste niveau van luxe en weelderigheid dat je maar kunt wensen. Maar wie van Britten houdt vanwege hun fijnbesnaardheid, vindt in deze koning der suv’s misschien niet zijn ideale auto.

Occasion van de maand: Toyota Aygo

In deze rubriek belichten we maandelijks een van de meest gezochte occasions van Nederland. De Toyota Aygo vormt samen met de Citroën C1 en Peugeot 107/108 al bijna vijftien jaar een succesvolle drieling. De Toyota heeft echter de grootste naamsbekendheid en verdringt zijn broertjes keihard uit de top 10 van de populairste occasions. Wij concentreren ons op de generatie die in 2014 debuteerde.

Marktplaats.nl: stationwagons onder de 20 mille

Net terug van vakantie met je hippe compacte suv? En, viel de bagageruimte toch een beetje tegen? Misschien wordt het weer tijd voor een 'ouderwets' ruime stationwagon. Op Marktplaats.nl vonden we deze tien auto's met minstens 550 liter voor koffers, tenten en boodschappen. Met de achterbank omlaag gaat er zelfs tot 1950 liter mee!

