Dieselgate: Duitse aanklagers doen invallen bij Fiat Chrysler

Duitse aanklagers hebben invallen gedaan bij Fiat Chrysler en CNH Industrial (fabrikant van Iveco-trucks) in Duitsland, Italië en Zwitserland, zo is bevestigd. Fiat Chrysler en CNH Industrial vallen allebei onder Exor, de Nederlandse investeringsmaatschappij van de Italiaanse Agnelli-familie. Giovanni Agnelli richtte in 1899 Fiat op en kleinzoon Gianni Agnelli maakte het concern groot. Exor staat momenteel onder leiding van John Elkann, de achterachterkleinzoon van Giovanni.

Sjoemelsoftware Fiat Chrysler

Er loopt in Duitsland momenteel een onderzoek naar Fiat Chrysler en CNH Industrial. In dieselmotoren van beide concerns zou sjoemelsoftware zitten; bij Fiat Chrysler gaat het om de 1.3 Multijet en 1.6 Multijet. Volgens de aanklagers bevatten ze software die op de rollenbank overschakelt op een schoner programma, zodat ze op die manier minder uitstoten als ze worden getest. In het onderzoek wordt gefocust op de jaren 2014 tot 2019.

Volkswagen dieselgate

In de afgelopen jaren hebben Audi, Porsche en Volkswagen miljardenboetes moeten betalen, vooral in de Verenigde Staten. Meerdere topmannen en techneuten zijn aangeklaagd voor hun rol in het dieselgateschandaal, dat eind 2015 losbarstte. Toen gaf het Volkswagen-concern toe dat er software in zijn dieselmodellen zat die een rollenbanktest kon herkennen.

Veertig keer viezer

Op die manier omzeilde Volkswagen de uitstootnormen voor diesels. Want zodra een auto in een laboratoriumsetting werd getest, schakelde de sjoemelsoftware de dieselkrachtbron over op een schoner programma. Op de openbare weg stootten de Volkswagen-diesels tot wel veertig keer meer schadelijke stoffen uit dan toegestaan.