Opel Corsa-e: snelladen met 100 kW doe je zo

Het snelladen van een elektrische auto van leeg naar vol gaat bijna nooit met een constante snelheid. Veel auto's laden in het begin snel en schroeven het laadvermogen terug zodra de accu voor 50, 60, 70 of 80 procent gevuld is.

Als EV-rijder wil je graag weten bij welk percentage jouw auto langzamer gaat laden, zodat je daar rekening mee kunt houden. Daarom is een grafiek van het laadverloop een handig hulpmiddel om te bepalen hoe lang (of kort) je moet snelladen.

Opel Corsa-e: snelladen met 100 kW

Snelladen met een Opel Corsa-e doe bij de juiste snellader (100 kW of krachtiger) en met een bijna lege accu, want dan haal je de hoogste laadsnelheid. We bespreken het laadverloop van linksboven naar rechtsonder.

Laadgrafiek Opel Corsa-e besproken