Dit is de Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged

Als er iets is dat Ian Callum goed kan, dan is het sportwagens tekenen. De 65-jarige Schot was bij Aston Martin en Jaguar verantwoordelijk voor onder meer de Aston Martin DB7 (1994), Aston Martin Vanquish (2001), Jaguar XK (2005) en Jaguar F-Type (2013). Callum stopte vorig jaar als hoofdontwerper bij Jaguar en richtte zijn eigen bedrijf op om zich te richten op eigen projecten.

Niet meer dan vijfentwintig stuks

Een daarvan is de Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged, die vorig jaar september als studiemodel werd onthuld. De rode auto op deze pagina is de productieversie, waarvan niet meer dan vijfentwintig stuks worden gefabriceerd, uiteraard stuk voor stuk toegespitst op de wensen van de klant. Beperkingen qua exterieurkleur zijn er niet, al is de keuze wat interieur betreft beperkt tot acht verschillende thema's.

Geen 527 pk meer, maar 588 pk

Volgens R-Reforged is de Aston Martin Callum Vanquish 25 op meer dan driehonderdvijftig punten anders dan de oorspronkelijke Vanquish. In de basis is de auto een Aston Martin Vanquish S, maar dan met een gekietelde 5,9-liter V12, die niet langer 527 pk levert, maar 588 pk. Een enorme verbetering is het feit dat de Callum Vanquish een handgeschakelde zesbak heeft en niet die verschrikkelijk trage halfautomaat van het origineel.

Instelbare Bilstein-dempers

Een ander belangrijk punt dat is aangepast, is het onderstel van de Vanquish. De Callum-versie staat 1 centimeter lager op zijn wielen, heeft een 6 centimeter grotere spoorbreedte en maakt rondom gebruik van instelbare Bilstein-dempers. Daarbij zijn er stijvere rubbers en stabilsatorstangen gebruikt. Om het rijgevoel onderweg te verbeteren, heeft R-Reforged de bestuurder lager in de cockpit geplaats, met voor zich een slanker stuurwiel.

Aston Martin Callum Vanquish 25 in productie

Leuke gimmick is het klokje bovenaan de middenconsole. Het is gemaakt door de Britse horlogemaker Bremont en kan worden afgekoppeld, zodat je 'de tijd' kan meenemen als je je Callum Vanquish parkeert. R-Reforged vraagt zo'n 550.000 pond voor de gemoderniseerde sportcoupé. De Aston Martin Callum Vanquish 25 gaat in september 'in productie' en wordt eerst uitgeleverd aan Europese en Zuid-Amerikaanse klanten.

Aston Martin V12 Vantage Zagato

R-Reforged is overigens geen vreemde in Aston Martin-land. In april werd bekend dat het bedrijf samen met designhuis Zagato de productie van de Aston Martin V12 Vantage Zagato weer opstart. Daarvan werden in 2012 precies 61 exemplaren door Aston Martin zelf gebouwd. Nu komen daar nog 38 stuks bij: 19 coupés en 19 cabriolets. En vooral dat laatste is bijzonder, want van de oorspronklijke Zagato is geen open variant.