Parkeerschaamte: Derde van Nederlanders vermijdt moeilijke parkeerplekken

Het verschil tussen de mannen en vrouwen is enorm groot. Al zullen er ongetwijfeld mannen zijn geweest die sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven op de onderzoeksvragen. Gemiddeld 37 procent van de vrouwen zegt zich te schamen tegenover een bijrijder als het op parkeren aankomt. Meer dan de helft geeft zelfs aan moeilijke parkeerplekken te mijden als er iemand naast hen zit. Bij de mannen liggen die percentages respectievelijk op 12 en 20 procent.

Vooral jonge vrouwen zijn onzeker

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge vrouwen tot 29 jaar onzeker zijn. Maar liefst 68 procent schaamt zich en 74 procent mijdt uitdagende parkeerplekken. Mannen tussen de 40 en 49 jaar hebben het meeste zelfvertrouwen op parkeergebied (zeggen ze). Want van hen geneert slechts 7 procent zich tegenover een passagier en gaat 10 procent dan op zoek naar een makkelijkere plek om in te parkeren.

Een derde wil liever geen bijrijder

Ongeveer een derde van de Nederlandse automobilisten heeft liever niet iemand op de passagiersstoel. En daarbij is het verschil tussen mannen en vrouwen opvallend genoeg niet zo groot: 38 procent van de dames ziet de bijrijder het liefst gaan, tegenover 29 procent van de mannen. Soms is een passagier echter best handig. Een kwart van de vrouwen wisselt soms van plek met de persoon naast hen als er geparkeerd moet worden. Slechts 5 procent van de mannen zegt weleens hulp te vragen.

Jongeren zouden graag parkeercursus willen

Opvallend is dat meer dan een kwart van de jongeren aangeeft best een parkeercursus te willen volgen (17 procent van alle ondervraagden wil dat). Ze zijn het meest onzeker op dat gebied en dat is geen verrassing. Jongeren die net examen hebben gedaan, hebben vaak geen eigen auto en lenen sporadisch die van hun ouders. En dat terwijl je pas echt leert rijden door het vaak te doen.