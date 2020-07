Lamborghini Aventador SVJ Xago houdt van honingraat

In sommige buurten is een Lamborghini ook maar gewoon. Dus wil je als rijkaard iets bijzonders: een Lamborghini die helemaal op jouw smaak is afgestemd. Dat kan via Ad Personam, de personalisatieafdeling van Lamborghini, die je kunt vergelijken met Ferrari Tailor Made, Q by Aston Martin en McLaren Special Operations.

Virtuele Ad Personam-studio

Tot voor kort moest je voor een persoonlijke Lamborghini afreizen naar Sant'Agata Bolognese in Italië, maar door de coronacrisis is dat natuurlijk bemoeilijkt. Daarom heeft Lamborghini een virtuele Ad Personam-studio in het leven geroepen. Vanaf deze maand kun je een afspraak maken voor een online bespreking met experts.

Lamborghini Aventador SVJ Xago

Lamborghini verwacht voor volgend jaar meer dan 150 online Ad Personam-configuraties. Om klanten over de streep te trekken, introduceert het merk deze Aventador SVJ Xago Hij wordt in een oplage van tien stuks gebouwd en is alleen bestemd voor kopers die gebruikmaken van de virtuele Ad Personam-studio.

Overal zeshoeken

De Lamborghini Aventador SVJ Xago staat in het teken van zeshoeken (hexagons). Die zitten al jaren in het design-DNA van Lamborghini en komen nu ook op de carrosserie van de Aventador terug, waar ze van voren naar achteren 'in en uit faden'. In het interieur is de bekleding van de stoelen uitgevoerd in 'hexagonita'-patroon.

Ad Personam bestaat sinds 2013

Lamborghini opende zijn Ad Personam-afdeling in 2013. Van alle nieuw verkochte Lamborghini's is inmiddels de helft uitgerust met ten minste één Ad Personam-detail. Drie jaar geleden lag dat nog op ongeveer 16 procent. De belangrijkste markten voor gepersonaliseerde Lamborghini's zijn de Verenigde Staten, Azië (met name China) en het Verenigd Koninkrijk.

Aventador Super Veloce Jota

De afkorting SVJ in Lamborghini Aventador SVJ staat voor Super Veloce Jota, waarmee het topmodel van de Aventador-range een knipoog naar de iconische Miura SVJ geeft. De Aventador heeft een 770 pk sterke atmosferische V12 onder de kap. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,8 tellen. Al na 9 seconden zit de Aventador SVJ op 200 km/h.